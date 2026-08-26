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Oblíbený řetězec zavádí naprosto revoluční službu: Spousta zákazníků ji bude využívat každý den

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Britský řetězec Tesco spouští v Česku novou službu Tesco Hned, která slibuje doručení potravin a dalšího zboží do 40 minut.
Prodejna Tesco

Prodejna Tesco

Zdroj: Foto: Uživatel pepanos / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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