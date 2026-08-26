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Zemřela filmová legenda Tim Curry. Herci z To a druhého Sám doma bylo 80 let

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Herec, zpěvák, komik a tvář i hlas mnoha památných filmových padouchů Tim Curry zemřel v úterý večer ve věku 80 let. O jeho smrti informovaly weby TMZ či New York Post. Etabloval se coby důležitý divadelní herec, i když fanouškům kinematografie je znám většinou z komedií, muzikálů i béčkových thrillerů. Nikdy nebyl hollywoodskou hvězdou, jeho tvář ale poznal divák vždy na první dobrou.
Zemřela filmová legenda Tim Curry. Herci z To a druhého Sám doma bylo 80 let

Zemřela filmová legenda Tim Curry. Herci z To a druhého Sám doma bylo 80 let

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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