Zemřela filmová legenda Tim Curry. Herci z To a druhého Sám doma bylo 80 let

Jeho specifický hluboký hlas mu umožnil široké portfolio na poli animovaného filmu. Jeho výrazný obličej mu zase dovolil zazářit v hraných polohách. Oboje podřídil svému obrovskému talentu, jenž mu dal možnost vytvořit řadu výrazných filmových postav. V roce 2012 utrpěl mozkovou příhodu, která si vyžádala operaci mozku. Zůstal upoutaný na invalidní vozík a měl potíže s krátkodobou pamětí. Od té doby se věnoval hlavně méně fyzicky náročnému dabingu. Přesto nezmizel z veřejného života, v roce 2020 se např. účastnil virtuálních setkání a livestreamů s herci ze svého nejslavnějšího kusu Rocky Horror Picture Show, kde vystoupil v roli ikonického Franka. V 80 letech ale ve svém domě v Los Angeles vydechl naposledy. Připomeňme si při této smutné příležitosti náš starší článek o Curryho nejikoničtějších rolích.
Rocky Horror Picture Show
Slavný muzikál, jenž paroduje konvence béčkových hororů, se vyznačuje dost chytrým humorem, tematizovanou sexualitou, s níž provokuje a zároveň se jí trochu vysmívá, a chytlavou hudbou. Dodnes se hraje v kinech, přičemž při některých představeních, u nás například na Festivalu otrlého diváka, se vyžaduje aktivní divácká participace. Curry hraje Franka N. Furtera, transvestitu z planety Transsexual v galaxii Transylvania, šíleného vědce a hedonistu. Bizarní doktor se počítá mezi Curryho nejikoničtější role. Uplatňuje zde svůj komediální talent, expresivní řeč těla a práci s hlubokým hlasem, který skvěle kontrastuje s jeho feminním pojetím postavy.
Annie
Adaptace komiksu, z níž se vyklubal mnohokrát adaptovaný muzikál, se stala další z Curryho šťavnatých rolí. Titulní malá osiřelá dívka je během hospodářské krize svěřena do pěstounské péče milionáři, který vyhlásí pohádkovou odměnu za nalezení Anniiných pravých rodičů. To je skvělá příležitost pro podvodníka Roostera, jehož s chutí ztvárnil Tim Curry. I když je to muzikálová postava, hraje Curry svého padoucha s překvapivou uvěřitelností jako chladného zloducha schopného zabít dítě. Jeho autenticita společně se slizkým knírkem z něho dělá nejznepokojivější a nejpamátnější aspekt filmu.
Stopa
Zřejmě nejlepší adaptace deskové hry představila Curryho jako komorníka Wadswortha, který do rezidence svého zaměstnavatele Boddyho sezve šest návštěvníků. Wadsworth Boddyho během večeře odhalí jako muže, který je všechny vydírá. Boddy má ale trumf – nabídne hostům, že jejich kompro zničí, když zabijí Wadswortha. Světla zhasnou, rozsvítí se… a přede všemi leží mrtvý Boddy. Je na Wadsworthovi, aby staroanglickou vraždu vyřešil. Bláznivá komedie proslula inteligentním humorem a specifickou dramaturgickou zvláštností. V souladu s původní předlohou byla natočena se třemi různými konci a diváci tak mohli jít na film třikrát a pokaždé se dočkat jiného odhalení. To byla nakonec trochu překážka, film v kinech trestuhodně propadl. Časem nicméně získal kultovní status a i díky Curryho silnému výkonu si získal diváckou oblibu. Už jen si pohlídat, aby se k vám dostaly všechny konce.
Legenda
Osmdesátkový fantasy film má dost diskutabilní kvality, ale nepopiratelné kouzlo. K nim patří hlavní padouch, Pán temnot, jehož ztvárnil právě Curry. Především snímek proslul jeho kostýmem velkého červeného démona s masivními rohy. Perfektní vzhled nicméně doplňuje Curryho znepokojivý projev, výrazné obličejové rysy a hlas, který je uhlazený i hrozivý zároveň. Náhlé změny nálad a schopnost přepnout z přívětivosti do absolutní hrozivosti dělají z jeho satanášského zloducha jednu z nejvýraznějších filmových postav a také největší důvod, proč je film tak pamatován.
To
První adaptace epického hororu Stephena Kinga dělá stejnou dramaturgickou chybu jako jeho novější verze, nicméně se může pyšnit alespoň ikonickým padouchem. Klaun Pennywise, zlovolná bytost z makrokosmu, je děsivý a zábavný v jednom. Curry mu propůjčuje svůj expresivní projev i charisma a nutí nás smát se jeho šílenostem, zatímco se bojíme o hrdiny. Byť je skryt pod silnou vrstvou make-upu, vyzařuje jeho tvář děsivou animálnost.
Sám doma 2: Ztracen v New Yorku
Práce hotelového recepčního není žádný med, obzvlášť když se u vás ubytuje Kevin McCallister (Macaulay Culkin). Jakmile začne Hector tušit, že s jeho novým hostem není všechno v pořádku, pustí se do vyšetřování. Hector je nicméně pyšný člověk, povýšenec a hraný Timem Currym, takže jeho výrazná postava na sebe strhává pozornost stejně intenzivně jako Mokří bandité. Curry využil svůj styl herectví pro skvělou komediální polohu, v níž vykreslil figuru, kterou je radost sledovat, když trpí, i v momentech triumfu.
Tři mušketýři
Román Alexandra Dumase byl zfilmován nesčetněkrát, mimo jiné v devadesátých letech se vší příslušnou poetikou té doby. Včetně obsazení typických devadesátkových záporáků Michaela Wincotta coby Rocheforta a Tima Curryho v roli kardinála Richelieu. Ten sám o sobě nedává v příběhu moc smysl, ale kdo by si s tím lámal hlavu, když z něj Curry dělá tak bombastického zloducha? S Wincottem si rozdělují dva hlavní typy padoušství – zatímco Wincott představuje seriózní fyzickou hrozbu, Curry se postaral o zábavného záporáka, který se drží v pozadí, plánuje a sype ze sebe uhozené hlášky. Byť snímek nepatří mezi nejzajímavější zpracování, Curryho výkon jej povyšuje na vyšší úroveň.
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Zdroj: Kinobox, TMZ, The Hollywood Reporter, New York Post