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Jak pracovat s jedlým papírem při zdobení dortu? Hlavně pozor na vlhkost, šlehačku a jogurt

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Proměňte obyčejný dort v jedinečné umělecké dílo! Ukážeme vám, jak správně pracovat s jedlým papírem, a prozradíme tipy, díky kterým dosáhnete perfektního výsledku.
zdobený narozeninový dort

zdobený narozeninový dort

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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