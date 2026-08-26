Řidič Octavie se v Makově srazil s autobusem, vůz skončil zcela zdemolovanýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidič Octavie se v Makově srazil s autobusem, vůz skončil zcela zdemolovaný
Okolnosti tragické dopravní nehody vyšetřují od nedělního dopoledne policisté v Ostravě-Porubě. Podle...
Českem v pátek večer postupují silné bouřky. Hladina Botiče v pražských Nuslích již dosáhla prvního stupně...
Vážná nehoda se stala ve středu odpoledne v takzvaných Buchlovských kopcích, tedy na silnici I/50 na...
Se zdemolovanou přední částí skončila dnes ráno tramvaj v Moskevské ulici na Praze 10. Kolem sedmé hodiny...
ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →