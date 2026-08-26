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Řidič Octavie se v Makově srazil s autobusem, vůz skončil zcela zdemolovaný

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Okolnosti vážné nehody vyšetřuje od středečního odpoledne Policie Slovenské republiky. Řidič Škody Octavia se v obci Makov srazil s autobusem jedoucím z České republiky na Slovensko.
Řidič Octavie se v Makově srazil s autobusem, vůz skončil zcela zdemolovaný

Řidič Octavie se v Makově srazil s autobusem, vůz skončil zcela zdemolovaný

Zdroj: ČRzprávy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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