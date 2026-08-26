Norská biatlonistka s deseti tituly mistryně světa přiznala vážné zdravotní problémy. Prasklá cysta jí zničila celé léto

Bývalá norská biatlonistka a desetinásobná mistryně světa na sociálních sítích popsala léto plné bolestí po prasklé cystě na vaječníku.
Tiril Eckhoffová patří k nejúspěšnějším biatlonistkám posledních dvou dekád. Pět individuálních zlatých z mistrovství světa, dalších pět ve štafetách, desítky vítězství ve Světovém poháru. Žena, která si vybudovala pověst extrémní odolnosti a otevřenosti. Právě ta otevřenost ji 20. srpna 2026 přivedla k tomu, aby na svém Snapchatu popsala, čím procházela celé léto: prasklá cysta na vaječníku, propad energie, týdny bolestí a omezení, které ji donutily výrazně zvolnit. Pro Dagbladet pak svůj příběh rozvedla s jedním jasným motivem, aby ženy věděly, že v tom nejsou samy.
Šampionka, která už tři roky nezávodí
Důležitý kontext, který snadno zapadne: Eckhoffová ukončila profesionální kariéru v březnu 2023. Poslední sezonu nedokončila kvůli vleklým následkům covidu, které jí v létě a na podzim 2022 znemožnily normální trénink. Od té doby působí jako expertka norské televize TV 2 a biatlon sleduje z komentátorské kabiny.
Prasklá cysta tedy neohrozila žádný návrat na závodní trať. Nezničila přípravu na sezonu. Zničila něco jiného, běžné fungování ženy, která je zvyklá se hýbat na úrovni, jakou si většina lidí nedovede představit. A právě ten kontrast je na celém příběhu nejsilnější.
Co prasklá cysta na vaječníku vlastně znamená
Ovariální cysty jsou u žen v reprodukčním věku poměrně běžné. Většina z nich vznikne a zmizí bez povšimnutí. Problém nastává, když cysta praskne. Podle Johns Hopkins Medicine sahá škála od mírné bolesti břicha až po silné krvácení vyžadující hospitalizaci a operaci. Rozhodující je, zda jde o takzvanou jednoduchou, nebo komplikovanou rupturu.
U Eckhoffové není veřejně známo, zda podstoupila operaci nebo nemocniční ošetření. Přesné datum prasknutí cysty nezveřejnila. Potvrzené je jedno: dopad trval celé léto 2026 a projevil se:
- výrazným propadem energie,
- omezením pohybových aktivit,
- obdobími, kdy musela téměř úplně zvolnit.
Pro bývalou vytrvalostní sportovkyni, jejíž tělo bylo roky nastavené na vysoké objemy zátěže, znamená i několikatýdenní výpadek reálný pokles kondice. Odborná literatura o detréninku u vytrvalostních atletů popisuje, že už po čtyřech týdnech bez tréninku klesá maximální spotřeba kyslíku, objem krevní plazmy i celkový výkon. Eckhoffová sice už nezávodí, ale pohyb na vysoké úrovni zůstává součástí jejího života. A právě ten jí cysta vzala.
Proč o tom mluví veřejně
Eckhoffová nepromluvila proto, že by musela vysvětlovat absenci na závodech. Promluvila, protože chtěla. A zapadá to do vzorce, který buduje roky. Už v roce 2020 otevřeně mluvila o tom, jak menstruační cyklus ovlivňuje trénink, kritizovala nedostatek výzkumu ženského zdraví ve sportu a vyzývala k tomu, aby se o těchto tématech přestalo mlčet.
Její srpnová snapchatová story a následný komentář pro Dagbladet nejsou jednorázovým gestem. Jsou pokračováním linie, kterou razí konzistentně: gynekologické problémy nejsou tabu, i když nejsou navenek vidět. Prasklá cysta nezanechá jizvu na koleni. Neobjeví se na rentgenu v televizním studiu. Přesto dokáže na měsíce vyřadit člověka, který je zvyklý fungovat na hranici lidských možností.
Srovnání s její nejtěžší krizí
Letní výpadek 2026 není první zdravotní krize, kterou Eckhoffová prošla. Ta předchozí byla sportovně devastující. Po nákaze covidem v roce 2022 netrénovala normálně celé léto ani podzim, vynechala začátek sezony Světového poháru a nakonec se do ní vůbec nevrátila. V březnu 2023 oznámila konec kariéry.
Tehdejší krize trvala déle a stála ji profesionální dráhu. Ta letošní je kratší, ale v jistém smyslu zákeřnější, zasáhla ji v době, kdy už neměla kolem sebe realizační tým, fyzioterapeuty a strukturu vrcholového sportu. Řešila ji jako běžná žena. A právě proto o ní chtěla mluvit jako o běžném ženském problému.
Sama říká, že je na tom lépe a směřuje správným směrem. Fanoušci biatlonu ji na závodní trať nečekají, ale její hlas z komentátorské kabiny TV 2 bude v nadcházející sezoně zase slyšet.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta