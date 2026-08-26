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Norská biatlonistka s deseti tituly mistryně světa přiznala vážné zdravotní problémy. Prasklá cysta jí zničila celé léto

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Bývalá norská biatlonistka a desetinásobná mistryně světa na sociálních sítích popsala léto plné bolestí po prasklé cystě na vaječníku.
Norská biatlonistka s deseti tituly mistryně světa přiznala vážné zdravotní problémy. Prasklá cysta jí zničila celé léto

Norská biatlonistka s deseti tituly mistryně světa přiznala vážné zdravotní problémy. Prasklá cysta jí zničila celé léto

Zdroj: BillyBonkers/ Creative Commons Attribution 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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