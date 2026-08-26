Okresní fotbal se změnil v bojiště. Fanoušci napadli rozhodčího, přijela sanitka i policie a zápas byl ukončen

Co se stalo na hřišti v Dobrovici
Hosté a jejich příznivci okamžitě reklamují ofsajd. Asistent rozhodčího Vojtěch Laub, podle dostupných informací šestnáctiletý, situaci jako ofsajd neposoudil. Reakce z hlediště přišla během vteřin: někdo z diváků Lauba polil pivem, vzápětí po něm letěl plastový kelímek. Pořadatelská služba se přesunula k postranní čáře, ale místo uklidnění se incident rozšířil: do strkanice se zapojili další diváci a postupně i hráči obou týmů. Hlavní rozhodčí Ondrej Vasiľ později popsal, že chaos trval zhruba pět minut.
Policie přijala oznámení krátce před sedmou večer. Podle mluvčí Vlasty Suchánkové ale hlídky po příjezdu zastihly situaci už zklidněnou a nemusely zasahovat. Žádné zadržení ani obvinění nebylo k 26. srpnu 2026 veřejně potvrzeno.
Klíčový detail, který se v prvních reakcích na sociálních sítích ztrácel: sanitka na místě neřešila napadeného rozhodčího. Přijela kvůli Zvěřinovu zranění ze šesté minuty. Laub neutrpěl fyzické poranění vyžadující zásah záchranářů; Vasiľ v zápise uvedl „náhlou psychickou indispozici“ svého asistenta. Zápas ukončil právě kvůli ní a kvůli obavě o bezpečnost delegovaných osob.
Kdo rozhodne o výsledku a kdo o trestu
FK Dobrovice ve svém vyjádření uvedl, že o osudu utkání rozhodne sportovně-technická komise. Předseda OFS Mladá Boleslav Martin Vlk oznámil důkladné prošetření a vyzval veřejnost k dodání svědectví i videozáznamů. Procesně se případ rozpadá do dvou linií: STK řeší sportovní výsledek, disciplinární komise pak případné sankce pro kluby a jednotlivce.
Co říká Disciplinární řád FAČR o podobných situacích:
- Za vniknutí neoprávněných osob na hrací plochu nebo napadení delegované osoby divákem hrozí klubu pokuta, utkání bez diváků nebo uzavření stadionu.
- Při předčasně ukončeném zápase připadá v úvahu kontumace.
- Jednotlivcům může být uložen zákaz činnosti až na rok, zákaz vstupu na stadion až na pět let nebo pokuta až 50 tisíc korun.
Zatím není veřejně potvrzeno, kterému klubu budou konkrétní viníci přičteni.
Tři napadení za jednu neděli
Dobrovice nebyla ojedinělý exces jednoho odpoledne. Unie českých fotbalových rozhodčích prostřednictvím CNN Prima NEWS uvedla, že jen v neděli 23. srpna 2026 došlo v českých soutěžích ke třem napadením rozhodčích. Sekretář komise rozhodčích OFS Trutnov zmínil tři fyzické útoky na arbitry během jediné podzimní části minulého ročníku, a to jen v jednom okrese.
FAČR už v dubnu 2024 spustila kampaň „PŘES ČÁRU“ zaměřenou na agresivitu vůči rozhodčím a další negativní jevy napříč úrovněmi fotbalu. Sport.cz opakovaně spojoval podobné útoky s nedostatkem arbitrů v nižších soutěžích: kdo chce pískat okresní přebor za pár stovek, když riskuje polití pivem nebo horší?
Proč je tohle víc než „okresní rvačka“
U podobných zápasů často nerozhodne velká bitka. Rozhodne první moment, kdy se někdo z davu dostane k rozhodčímu bez funkčního odstupu a ochrany. V Dobrovici stačilo pivo a plastový kelímek. Šestnáctiletý kluk u postranní čáry skončil v psychickém kolapsu, zápas padl a dvě komise budou měsíce řešit, co se vlastně stalo a kdo za to nese odpovědnost.
Podle nás je tohle přesně ten typ incidentu, který neodradí jen jednoho konkrétního mladého pomezního. Odradí dalších deset, kteří zvažovali, jestli se do toho vůbec pustit. A pak se budeme divit, proč v neděli odpoledne není kdo pískat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner