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Vyškov přidal skoro 130 parkovacích míst na největším sídlišti

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Řidiči na největším vyškovském sídlišti Osvobození mají od nedávna k dispozici téměř 130 nových parkovacích míst. Radnice nechala upravit plochu mezi železniční vlečkou a…
auto-auta-parkovani

auto-auta-parkovani

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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