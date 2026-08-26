Modré zóny v Jihlavě vylepšíme, říká hnutí Naše Česko. Mluví i o lanovce ze zoo

Jde o uskupení složené ze svou subjektů – Naše Česko a Jihlava srdcem, což jsou nezávislí kandidáti. „
Měl tu být i Martin Kuba (celostátní lídr hnutí Naše Česko, pozn. autora), ale dnes ráno jsme dostali zprávu, že má zdravotní komplikace, takže se musel omluvit,“ sdělila novinářům „pětka“ na kandidátce Daniel Hanzl.
„Před čtyřmi lety jsme kandidovali samostatně, mluvím o sdružení Jihlava srdcem, a získali jsme 4,9 procenta hlasů. Nyní první volba na partnera, o kterého se můžeme opřít, padla právě na Naše Česko. Hlavním důvodem je to, že Martin Kuba nechce řešit ideologii, ale konkrétní věci. A jsou za ním vidět prokazatelně jasné výsledky,“ vysvětlil na úvod lídr kandidátky Vít Prchal, který byl v minulosti radním Jihlavy.
Kandidáti uskupení Naše Česko a Jihlava srdcem, foto: Lenka Dvořáková
Číslo dva na kandidátce má Marta Nagyová, která je členkou hnutí Naše Česko. „
Dlouhá léta ve své praxi naslouchám lidem a vidím, jak je těžké najít místo, které lze říkat domov. V realitách pracuji už 18 let a moje první pracovní místo bylo v bytovém družstvu Rozkvět. Už tehdy jsem pochopila, jakou důležitou roli hraje v životě člověka právě bydlení. Do politiky jsem šla pro to, abych mohla lidem družstevní bydlení, dá se říct, dodat,“ naznačila Marta Nagyová. Jedním ze závazků hnutí je podle ní prosazení vzniku jihlavského bytového družstva. „Město by se podílelo na jeho založení a vložilo by do něj své vhodné pozemky,“ přidala Nagyová vysvětlení.
Kandidáti dnes představili projekty odvážné budoucnosti, jak je nazvali. V první řadě jde o vytvoření tropického pavilonu v objektu bývalé Modety. „
Rádi bychom jí vrátili její původní vzhled,“ prozradila Nagyová s tím, že projekt členové hnutí konzultovali s bývalým ředitelem Zoo Jihlava Vladislavem Jirouškem. Náklady jsou odhadnuty na 275 milionů korun.
Druhým projektem je lanovka vedoucí ze zoologické zahrady na náměstí. Podle informací uvedených v projektu by její dráha měřila 85 metrů, kapacita jedné kabiny by byla maximálně 12 lidí. Náklady jsou zhruba 120 milionů korun.
Kandidáti dnes představili i projekt společenského domu, šlo by o dřevostavbu. Jeho součástí by byl koncertní sál až pro 900 lidí, cena za výstavbu by se pohybovala kolem 565 milionů korun.
Memorandum pro všechny kandidující subjekty
Hnutí s odkazem na současnou napjatou situaci ve společnosti iniciovalo memorandum o vzájemné toleranci a respektu.
„Máme ho připravené, v nejbližších dnech obejdeme všechny lídry subjektů kandidujících v Jihlavě, aby nám memorandum podepsali,“ popsal Vít Prchal.
Po zveřejnění výsledků komunálních voleb nastanou různě dlouhá povolební vyjednávání o koalici. Jak naznačil lídr Prchal, hnutí bude spolupracovat ne se subjekty, ale především s jednotlivými lidmi.
„Nás zajímá, jací lidé zastupují jednotlivé subjekty, které se pak do zastupitelstva dostanou. Chceme, aby ti lidé byli slušní, komunikativní a poctiví. Já stále věřím tomu, že to v politice jde,“ prohlásil Prchal. „Povím jen to, že některé subjekty jsou nám bližší a některé méně. Nikoho nevylučujeme,“ dodal lídr. Parkovací koncepce? Těžké téma
Velkým tématem posledních měsíců je pro Jihlavany parkovací koncepce. Prchal říká, že je to těžké téma, které půlí město na dvě části. „
Jedni jsou spokojeni a jedni nejsou spokojeni. A ani my v našem uskupení nemám jednotný názor. Shodneme se ale na tom, že parkovací systém nechceme rušit. Chtěli bychom ho rozpracovat, zlepšit a zachovat ho funkční. Spravedlnost tam těžko můžeme najít,“ říká Prchal. Konkrétně zlepšit by chtěli nějaké administrativní záležitosti. Vít Prchal mluví třeba o prodlužování povolení pro rezidenty on-line formou, aby lidé nemuseli chodit na úřad.
Marta Nagyová parkování v Jihlavě srovnává s Brnem či Prahou a podle ní jsou podmínky v krajském městě Vysočiny zbytečně přísné. Prchal k parkovací koncepci ještě dodává, že nejsou „dotažená“ záchytná parkoviště.
Uskupení nemá v tuto chvíli jednotný názor ani na další rozšiřování „modrých pruhů“ do dalších lokalit, například na největší sídliště Březinovy sady.
„Pokud se dostaneme do zastupitelstva, tak se v tomto ještě budeme muset sladit,“ uzavřel Vít Prchal.