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Roman Hamrlík šel v roce 1992 jako první ze všech. NHL poprvé svěřila jedničku draftu českému hokejistovi

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Hamrlíkova jednička nebyla jen osobním úspěchem osmnáctiletého obránce. Přišla dva a půl roku po pádu komunismu a současně se stala vůbec první draftovou volbou nové organizace Tampa Bay Lightning.
Foto ilustrační

Foto ilustrační

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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