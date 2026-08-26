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Případ mrtvého muže: Kaskadér přišel o život, cenzura vymazala dvě herečky a skutečný hrdina mohl sledovat svůj příběh

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Kriminální snímek Případ mrtvého muže poznamenala smrt kaskadéra i zásahy cenzorů. Skutečný předobraz hlavního hrdiny navíc dožil pod neustálým dohledem.
Případ mrtvého muže

Případ mrtvého muže

Zdroj: FOTO:Vladimír Souček / distr. TV Seznam
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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