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Nové iPhony 18 dorazí za necelý měsíc, budou ale dražší díky paměťové krizi

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Apple už v červnu kvůli výraznému zdražování paměťových čipů zvýšil ceny některých Maců a iPadů. Podle nových informací čeká podobný osud také letošních iPhonů 18....
Nové iPhony 18 dorazí za necelý měsíc, budou ale dražší díky paměťové krizi

Nové iPhony 18 dorazí za necelý měsíc, budou ale dražší díky paměťové krizi

Zdroj: iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max; zdroj: Dotekománie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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