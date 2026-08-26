Budvar a kraj mají úzké vztahy, řekl Šebestyán ke jmenování Kuby do dozorčí radyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Budvar a kraj mají úzké vztahy, řekl Šebestyán ke jmenování Kuby do dozorčí rady
Počet migrantů, kteří se z Německa vracejí do zemí původu s pomocí státu, letos výrazně roste. Za první...
Modernizace zimního stadionu ve Vimperku by měla být hotová již za dva měsíce. Rekonstrukce má vyřešit...
Chtěl si natočit pořádně riskantní jízdu, ale místo internetové slávy ho začal pronásledovat policejní pes....
Jihočeský hejtman a lídr hnutí Naše Česko Martin Kuba se stal členem dozorčí rady Budějovického Budvaru....
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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