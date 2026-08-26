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Budvar a kraj mají úzké vztahy, řekl Šebestyán ke jmenování Kuby do dozorčí rady

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Pro národní podnik Budějovický Budvar je vhodné spolupracovat s krajem, mají úzké vztahy třeba při pořádání společných akcí, řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) ke jmenování jihočeského hejtmana Martina Kuby (Naše Česko) do dozorčí rady firmy.
Budvar a kraj mají úzké vztahy, řekl Šebestyán ke jmenování Kuby do dozorčí rady

Budvar a kraj mají úzké vztahy, řekl Šebestyán ke jmenování Kuby do dozorčí rady

Zdroj: Jakub Bartoš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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