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Zapomeňte na starý mrazák. Největší žrout elektřiny vás obere o 6000 Kč ročně a má ho doma úplně každý

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Chromový žebřík na ručníky vypadá nenápadně, ale když běží nonstop, stane se z něj dravec. Přitom stačí maličkost a účet za elektřinu klesne na zlomek.
Zapomeňte na starý mrazák. Největší žrout elektřiny vás obere o 6000 Kč ročně a má ho doma úplně každý

Zapomeňte na starý mrazák. Největší žrout elektřiny vás obere o 6000 Kč ročně a má ho doma úplně každý

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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