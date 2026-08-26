Zapomeňte na starý mrazák. Největší žrout elektřiny vás obere o 6000 Kč ročně a má ho doma úplně každý

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Vstoupíte do koupelny, sáhnete na ručník a je příjemně teplý. Chromový žebřík na zdi tiše hřeje, vy jste si zvykli na komfort a na nic nemyslíte. Jenže právě tahle nenápadná součást domácnosti dokáže za rok spálit víc peněz než lednice. Problém není v samotném spotřebiči – ale v tom, že ho většina lidí prostě nikdy nevypne.
Elektrický topný žebřík o příkonu 200 wattů, jaký visí v tisících českých koupelen, sežere při nepřetržitém provozu 1752 kilowatthodin ročně. Při současných tarifech velkých dodavatelů to znamená účet přesahující šest tisíc korun. A mluvíme o nejslabším běžném modelu. Silnější varianty dokážou rodinný rozpočet zatížit ještě mnohem citelněji.
Zvyk, který stojí víc než dovolenou
Když jsme se zeptali čtenářů na sociálních sítích, ukázalo se, že víc než šest z deseti lidí nechává žebřík zapnutý prakticky pořád. Důvod? Suché ručníky po ruce, příjemné teplo při ranní sprše a prostě rutina. Nikdo si neuvědomuje, kolik elektřiny mezitím proteče do prázdné místnosti.
Přitom doporučená teplota koupelny se pohybuje kolem 24 stupňů Celsia – jen o pár stupňů víc než v obýváku. Elektrický žebřík tuhle hodnotu udrží bez problémů, zvlášť mimo topnou sezónu, kdy klasické radiátory mlčí. A právě tohle období od jara do podzimu se stává pastí: žebřík funguje jako jediný zdroj tepla v místnosti a nikdo neřeší, jestli to dává smysl.
Matematika je přitom krutě jednoduchá. Stačí vynásobit 0,2 kilowattu příkonu čtyřiadvaceti hodinami denního provozu a 365 dny v roce. Výsledek? Při ceně elektřiny nad 3,43 koruny za kilowatthodinu přesáhnete hranici šesti tisíc korun ročně. A tam se v roce 2026 pohybuje řada velkých dodavatelů. Podle aktuálního ceníku PRE vychází obchodní cena v sazbě D02d na 3,57 Kč/kWh, tedy 6254 korun ročně jen za dodávku proudu. U ČEZ Zelená elektřina je to ještě horší: 4,10 Kč/kWh znamená přes 7180 korun za rok.
Co když stačí dvě hodiny denně
Teď si představte jiný scénář. Žebřík zapnete ráno po sprše na hodinu, večer před koupelí na další hodinu. Ručníky proschnou, koupelna se příjemně zahřeje – a zbytek dne spotřebič mlčí. Roční spotřeba klesne na pouhých 146 kilowatthodin. Při stejné ceně elektřiny zaplatíte místo šesti tisíc jen něco přes pět set korun. Rozdíl? Téměř šest tisíc, které můžete utratit za cokoli smysluplnějšího.
Jenže jak to zařídit, když nemáte čas myslet na vypínání a zapínání? Řešení existuje a není drahé. Moderní topné tyče mají automatické vypnutí po jedné až pěti hodinách – nastavíte čas a žebřík se sám postará o zbytek. Pokročilejší modely nabízejí regulaci teploty radiátoru i celé místnosti a sedmidenní harmonogram. Můžete si nastavit provoz třeba od šesti do osmi ráno a od sedmi do devíti večer, zatímco po zbytek dne zůstane žebřík studený.
A pokud máte starší model bez integrovaného ovládání? Stačí chytrá zásuvka za dvě až tři stovky korun. Nastavíte si časový plán přes mobil a problém je vyřešený. Některé žebříky mají navíc tlačítko „Boost
Důležité upozornění: částky v tabulce pracují pouze s obchodní složkou ceny za kilowatthodinu. Celková faktura zahrnuje i regulované poplatky za distribuci a další položky, takže skutečný účet bude ještě o něco vyšší. Na druhou stranu existují levnější nabídky – například E.ON aktuálně nabízí akviziční cenu od 2,10 Kč/kWh. I při ní by ale nepřetržitý provoz 200W žebříku vyšel přibližně na 3680 korun ročně. A pokud běží v prázdné koupelně, jde pořád o vyhozené peníze.
Kilowattové modely jsou ještě horší
Dvě stě wattů představuje spodní hranici. V obchodech najdete běžně i kilowattové žebříky, určené jako hlavní zdroj tepla ve větší koupelně. Tady už se čísla mění dramaticky: 1 kW × 24 hodin × 365 dní znamená spotřebu 8760 kilowatthodin. Při ceně 3,65 Kč/kWh to odpovídá částce téměř 32 000 korun ročně.
Pro srovnání: kilowattový koupelnový žebřík v nepřetržitém provozu spotřebuje stejné množství elektřiny jako kilowattový nástěnný konvektor. Rozhoduje příkon, nikoli tvar spotřebiče. Teplovodní žebřík napojený na ústřední topení vychází při provozu levněji, mimo topnou sezónu ale netopí. Proto řada domácností volí elektrickou nebo kombinovanou variantu – a pak ji nechává zapnutou déle, než by bylo třeba.
A ještě jedna věc, o které se moc nemluví: ekologická stopa. Podle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu pro rok 2025 odpovídá zbytkový energetický mix v Česku emisnímu faktoru přibližně 0,45 tuny CO₂ na megawatthodinu. Dvousettwattový žebřík v nepřetržitém provozu tak ročně vyprodukuje zhruba 0,79 tuny oxidu uhličitého. Kilowattový model téměř čtyři tuny. Pokud provoz omezíte na dvě hodiny denně, klesnou emise 200W žebříku přibližně na 66 kilogramů CO₂ ročně – tedy zhruba dvanáctkrát.
Není to nepřítel, jen ho musíte zkrotit
Elektrický žebřík v koupelně není zlo. Je to užitečný spotřebič, který umí přesně to, co od něj čekáte: usuší ručníky a zpříjemní pobyt v koupelně. Skutečným problémem je, když běží zbytečně celý den a chybí mu jednoduchý časovač za pár stovek korun. Těch šest tisíc korun ročně totiž ve většině případů vůbec platit nemusíte. Stačí si uvědomit, že komfort neznamená plýtvání – a že malá změna v nastavení dokáže ušetřit víc, než si myslíte.
Zdroje článku: kupi.cz, mobify.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová