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Quiche neboli slaný koláč s křehkým těstem a krémovou náplní pro oběd, brunch i oslavu

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Když potřebuji udělat večeři, která zasytí celou rodinu a ještě něco zbyde na druhý den, často peču právě quiche. Tenhle slaný koláč mám ráda pro jeho jednoduchost, praktickou přípravu a taky pro mandlové těsto, které je příjemně křehké a hezky podrží smetanovo-vaječnou náplň s růžičkovou kapustou a šunkou.
Obrázek k receptu na Quiche neboli slaný koláč si zamilujete: křehké těsto, krémová náplň a recept, který se hodí na oběd, brunch i oslavu

Obrázek k receptu na Quiche neboli slaný koláč si zamilujete: křehké těsto, krémová náplň a recept, který se hodí na oběd, brunch i oslavu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Quiche neboli slaný koláč si zamilujete: křehké těsto, krémová náplň a recept, který se hodí na oběd, brunch i oslavu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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