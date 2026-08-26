Quiche neboli slaný koláč s křehkým těstem a krémovou náplní pro oběd, brunch i oslavu

Když potřebuji udělat večeři, která zasytí celou rodinu a ještě něco zbyde na druhý den, často peču právě quiche. Tenhle slaný koláč mám ráda pro jeho jednoduchost, praktickou přípravu a taky pro mandlové těsto, které je příjemně křehké a hezky podrží smetanovo-vaječnou náplň s růžičkovou kapustou a šunkou.
Obrázek k receptu na Quiche neboli slaný koláč si zamilujete: křehké těsto, krémová náplň a recept, který se hodí na oběd, brunch i oslavu
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Quiche neboli slaný koláč si zamilujete: křehké těsto, krémová náplň a recept, který se hodí na oběd, brunch i oslavu
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