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Ryzí osobnost Jana Husa je nezpochybnitelná. Jeho odkaz rezonuje dodnes

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Jan Hus byl nejvýznamnějším českým reformátorem v oblasti náboženství. Jeho dílo překlenulo období mezi ryzím středověkem a reformací, a předstihlo luteránskou reformaci o celé století. Za své činy byl po dlouhodobém pronásledování církví nakonec upálen.
Ryzí osobnost Jana Husa je nezpochybnitelná. Jeho odkaz rezonuje dodnes

Ryzí osobnost Jana Husa je nezpochybnitelná. Jeho odkaz rezonuje dodnes

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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