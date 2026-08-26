Četník a četnice: Smrt na place, prozrazené tajemství a Louis de Funès natáčel s lékařem za zády

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Četník a četnice: Smrt na place, prozrazené tajemství a Louis de Funès natáčel s lékařem za zádyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Poslední díl slavné série Četník a četnice poznamenala smrt režiséra. Legendární Louis de Funès pracoval navzdory nemoci s lékařem v zádech.
Četník a četnice
Zdroj: FOTO:© Société Nouvelle de Cinématographie (SNC), distr. Česká televize
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