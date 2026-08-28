Nový přivaděč k D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na LipnoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový přivaděč k D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno
Tři medvědi v příkopu českokrumlovského zámku se znovu dostávají do centra pozornosti. Iniciativa Medvědí...
Kvalita vody v některých jihočeských koupacích lokalitách stále nezlepšila. Na Orlíku u Podolska se situace...
Jihočeši na úvod Lehner Cupu vyzvali švýcarský Zug, se kterým se Motor na tomto turnaji utkal již potřetí....
Na zimním stadionu ve Strakonicích dnes dopoledne unikal čpavek. Hasiči museli připravit dekontaminační...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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