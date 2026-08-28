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Nový přivaděč k D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno

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Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Stavba dlouhá 3,2 kilometru mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala dva roky a stála necelých 400 milionů korun. Odvádí také dopravu z obcí Dolní Třebonín a Prostřední Svince.
Nový přivaděč k D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno

Nový přivaděč k D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno

Zdroj: Tomáš Souček
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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