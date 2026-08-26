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Hejtman Kuba se stal členem dozorčí rady Budvaru. Kamarádství s vládou, reaguje ODS

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Dennívýzva
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Jihočeský hejtman a lídr hnutí Naše Česko Martin Kuba se stal členem dozorčí rady Budějovického Budvaru. Jeho nominace, na které se domluvil přímo s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD), již vyvolala kritiku. Někteří mluví o politice jako kšeftu nebo zpochybňují samotnou existenci Budvaru jako státního podniku.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Tomáš Souček
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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