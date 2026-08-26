Hejtman Kuba se stal členem dozorčí rady Budvaru. Kamarádství s vládou, reaguje ODS

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Hejtman Kuba se stal členem dozorčí rady Budvaru. Kamarádství s vládou, reaguje ODSPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jihočeský hejtman a lídr hnutí Naše Česko Martin Kuba se stal členem dozorčí rady Budějovického Budvaru. Jeho nominace, na které se domluvil přímo s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD), již vyvolala kritiku. Někteří mluví o politice jako kšeftu nebo zpochybňují samotnou existenci Budvaru jako státního podniku.
ilustrační foto
Zdroj: Tomáš Souček
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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