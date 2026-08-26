Natáčel si jízdu nákladním vlakem. Policejní pes Sun mladíka vyčmuchal během chvilkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Natáčel si jízdu nákladním vlakem. Policejní pes Sun mladíka vyčmuchal během chvilky
Po několika měsících komunikace s falešnými investičními poradci přišel muž téměř o tři miliony korun. Když...
Agresor slovně i fyzicky napadal svou příbuznou. Před policejní hlídkou se pak snažil zmizet, jeho úkryt...
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Třetí akvizicí žen Jihostroje se stává Valeriya Kovářová. Čtyřiatřicetiletá blokařka má bohaté zkušenosti z...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →