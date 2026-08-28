Dovolená obytným vozem ve Španělsku skončila tragédií. Německou turistku našli mrtvou u plážePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dovolená obytným vozem ve Španělsku skončila tragédií. Německou turistku našli mrtvou u pláže
Silné bouřky způsobily v pátek v německém Bádensku-Württembersku rozsáhlé komplikace. Nárazový vítr...
Silná bouřková fronta v pátek zasáhla západní a severní část Švýcarska. Nejvážnější situace byla v...
Cestující mířící z polské Poznaně do španělské Girony zažili nečekané komplikace. Po technické závadě jim...
Silné bouřky způsobily ve čtvrtek večer vážné komplikace na londýnském letišti Luton. Úder blesku zasáhl...
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