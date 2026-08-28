Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Vzhlížet ke hvězdám a odrážet bandity. Ridley Scott jde v postapo novince proti očekáváním

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ridley Scott je jedním z těch filmařů, od nichž nečekáme nic menšího než rozmáchlý velkofilm, podpořený štáby čítajícími tisíce lidí, velkolepými kostýmy a lokacemi a potenciálem zasáhnout co nejširší diváckou skupinu. Nicméně i Scott se někdy věnuje o něco skromnějším látkám, v nichž je důležitější psychologie postav na mnohem menším prostoru. Koneckonců natočil psychologickou kriminálku Ten, kdo mě hlídá nebo romantickou komedii Dobrý ročník, které spadají přesně do této Scottovy větve. Takovou látkou je i postapokalyptický thriller Vzhlížet ke hvězdám.
Vzhlížet ke hvězdám a odrážet bandity. Ridley Scott jde v postapo novince proti očekáváním

Vzhlížet ke hvězdám a odrážet bandity. Ridley Scott jde v postapo novince proti očekáváním

Zdroj: Kinobox.cz
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Nejslavnější MILF Jennifer Coolidge slaví 65. Stiflerova máma našla roli, která ji definuje mnohem lépe
Nejslavnější MILF Jennifer Coolidge slaví 65. Stiflerova máma našla roli, která ji definuje mnohem lépe
Nejstylovější gangsterka současnosti. Návrat Gentlemanů je v traileru plný drog i násilí
Nejstylovější gangsterka současnosti. Návrat Gentlemanů je v traileru plný drog i násilí

Režisér Guy Ritchie ve svém pracovním tempu nepolevuje a v září nám naservíruje hned dvě jím produkované (a...

Nejvyšší nabídka ukazuje znalce umění, který odhalí každý padělek, jen ne vlastní osamělost
Nejvyšší nabídka ukazuje znalce umění, který odhalí každý padělek, jen ne vlastní osamělost

Italské drama o podivínském znalci umění, kterého z pečlivě vyskládaného života vytrhne záhadná klientka,...

Nejlepší seriál současnosti se vrací. Intenzivní trailer na Urgent vás dokonale vystresuje
Nejlepší seriál současnosti se vrací. Intenzivní trailer na Urgent vás dokonale vystresuje

Pittsburskou nemocnici čeká další velmi náročný den. Fanoušci se sotva stačili oklepat z intenzity a...

Kinovýhled: Do kin přilétá Jacob Elordi v postapokalyptickém filmu Vzhlížet ke hvězdám i český Osamělý vlk
Kinovýhled: Do kin přilétá Jacob Elordi v postapokalyptickém filmu Vzhlížet ke hvězdám i český Osamělý vlk

Máme tu poslední srpnovou várku premiér, mezi nimiž nechybí také několik speciálních. K pětatřicátému...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.