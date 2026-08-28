Konec prázdnin přinese zpoždění autobusů do Prahy, čekejte i půl hodiny

Konec prázdnin přinese zpoždění autobusů do Prahy, čekejte i půl hodinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Situace se odehrála v Hradci Králové.
Přes sedmdesát let ležel stříbrný poklad ze Svitav v depozitářích Moravského zemského muzea v Brně. Od...
Pracovníci Základní školy Kaplického v Liberci zažívají závěr prázdnin pod značným tlakem. Nejprve celou...
Motocyklistka nepřežila čtvrteční večerní srážku s osobním vozem u Jedovnic na Brněnsku. Řidič auta jí při...
Zatímco soukromí pořadatelé, kluby a festivaly musí Ochrannému svazu autorskému (OSA) odvádět poplatky do...
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