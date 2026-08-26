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Stále více migrantů se z Německa vrací domů. Česko pomáhá hlavně s cestou

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Dennívýzva
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Počet migrantů, kteří se z Německa vracejí do zemí původu s pomocí státu, letos výrazně roste. Za první polovinu roku jich bylo přes 9 tisíc, o 26 procent více než ve stejném období loni. Německo kromě úhrady cesty nabízí některým navrátilcům také finanční pomoc po návratu. Česko v rámci svého programu hradí především náklady spojené s cestou.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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