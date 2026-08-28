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V Karlovarském kraji bude v 33 obcích jen jedna kandidátka, stejně tam musí volit

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Ve 33 obcích v Karlovarském kraji nebudou muset kandidáti v nadcházejících komunálních volbách soupeřit, o hlasy voličů bude usilovat jedna kandidátka. Ve většině ze 134 obcí kraje ale občané sestavili alespoň dvě nebo více kandidátek. Nejvyšší počet kandidátek je v Ostrově na Karlovarsku.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

Zdroj: Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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