Jan Budař (49) jako nejznámější starý mládenec. Ženy balil na svoji plachost a v rodině se musel poprat se lží

Jan Budař, který nedávno oslavil 49. narozeniny, si původně plánoval úplně jinou kariéru a toužil po práci u železnice. Zásadní obrat v jeho uvažování přinesl až oscarový film Rain Man. K úspěšné herecké dráze s odstupem času přidal i další umělecké profese a na svém kontě má čtyři sošky Českého lva. Své soukromí si ovšem úzkostlivě hlídá a platí za jednoho z nejznámějších starých mládenců českého showbyznysu.
Změna plánů kvůli filmu
V dětství si dlouho maloval budoucnost v železničářské uniformě a toužil dirigovat vlaky. Jeho sny od základu změnil silný zážitek po zhlédnutí snímku Rain Man. Příběh v něm probudil zájem o fungování natáčení od úvodní stránky scénáře až po závěrečnou premiéru v kinech. Po úspěšném studiu na brněnské JAMU získal stálé místo v Divadle Na zábradlí. Angažmá po několika letech dobrovolně opustil, protože mu přestalo vyhovovat účinkování v představeních bez hlubšího osobního vztahu.
Láska s cukrářkou a zpěvačkou
Herec si své soukromí velice pečlivě střeží a na veřejnosti působí jako zarytý starý mládenec. Podle dostupných informací se dodnes neoženil a nemá děti, přestože jejich přirozenou tvořivost velmi obdivuje a má k nim vyloženě pozitivní vztah.
V minulosti jeho srdce získala známá cukrářka Iveta Fabešová (42). S majitelkou pražské kavárny se seznámil docela netradičně. Okouzlil ji na jednom ze svých divadelních představení natolik, že mu obratem poslala děkovný e-mail. Následná elektronická komunikace vyústila v romantický vztah, který ale po čase skončil rozchodem. Později tvořil pár se slovenskou zpěvačkou Katarínou Hasprovou (53).
Plachost jako seznamovací strategie
Navenek Budař působí hodně uzavřeným a plachým dojmem. Tuto zdánlivou slabinu prý uměl při seznamování s ženami mistrně využívat ve svůj prospěch. S humorem v minulosti přiznal, že jeho pověstná plachost fungovala spíše jako promyšlená taktika k tomu, aby se nechal snadno sbalit. Nyní už podle svých slov tak ostýchavý vůbec není. Před lety ho média vyfotila po boku neznámé brunetky na premiéře filmu Betlémské světlo, ale bližší identitu doprovodu herec nikdy neodtajnil.
Nekompromisní postoj ke lži
Velké osobní téma pro něj představuje upřímnost a odmítání jakékoliv lži. O svém neznámém nevlastním bratrovi promluvil zcela otevřeně a bez sebemenších zábran. Otec mu existenci dalšího potomka prozradil s podmínkou přísného utajení. Očekávané mlčení však syn striktně odmítl a nechtěl se na rodinném podvodu jakkoliv podílet. Odhalení otcovy nevěry bral s velkým pochopením, ale břímě nechtěného lhaní jednoduše neunesl.
Jakoukoliv formu neupřímnosti považuje za zbytečnou komplikaci, která lidem brání v dalším osobním růstu. Svůj umělecký záběr nedávno rozšířil o velmi osobní knihu Snílek, ve které zachytil své intenzivní zážitky z cesty do Peru a rituály s místními šamany.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (vlasta, brno.rozhlas, idnes, novinky, praha.rozhlas).