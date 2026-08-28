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Z klubů do velkých koncertních hal. Obliba elektronické hudby roste

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Elektronická taneční hudba patří k nejoblíbenějším žánrům na světě. Celosvětově oslovuje 1,5 miliardy posluchačů a největší oblibě se těší mezi lidmi do 35 let .
Z klubů do velkých koncertních hal. Obliba elektronické hudby roste

Z klubů do velkých koncertních hal. Obliba elektronické hudby roste

Zdroj: Archiv Borise Brejchy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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