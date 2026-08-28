V Horní Plané srazil vlak koloběžkáře. Muže transportoval do nemocnice vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Horní Plané srazil vlak koloběžkáře. Muže transportoval do nemocnice vrtulník
Kvalita vody v některých jihočeských koupacích lokalitách stále nezlepšila. Na Orlíku u Podolska se situace...
Jihočeši na úvod Lehner Cupu vyzvali švýcarský Zug, se kterým se Motor na tomto turnaji utkal již potřetí....
Na zimním stadionu ve Strakonicích dnes dopoledne unikal čpavek. Hasiči museli připravit dekontaminační...
Vážná nehoda na silnici I/20 u Dasného skončila tragicky. Po čelním střetu BMW s Mercedesem zemřel krátce...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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