Dvacet let dřiny na zahradě. Ljuba Krbová buduje vlastní japonský ráj

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Dvacet let dřiny na zahradě. Ljuba Krbová buduje vlastní japonský rájPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Herečka Ljuba Krbová a spisovatel Ondřej Neff vybudovali za dvacet let kousek od Prahy kouzelnou japonskou zahradu plnou bonsají a vodních prvků.
Ljuba Krbová
Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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