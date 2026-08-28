Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Dvacet let dřiny na zahradě. Ljuba Krbová buduje vlastní japonský ráj

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herečka Ljuba Krbová a spisovatel Ondřej Neff vybudovali za dvacet let kousek od Prahy kouzelnou japonskou zahradu plnou bonsají a vodních prvků.
Ljuba Krbová

Ljuba Krbová

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Reklama
Další články z ReadZone
Jan Budař (49) jako nejznámější starý mládenec. Ženy balil na svoji plachost a v rodině se musel poprat se lží
Jan Budař (49) jako nejznámější starý mládenec. Ženy balil na svoji plachost a v rodině se musel poprat se lží
Jaromír Hanzlík si vydělal na byty v centru Prahy. Dnes žije v ústraní v nenápadném domě u Sázavy
Jaromír Hanzlík si vydělal na byty v centru Prahy. Dnes žije v ústraní v nenápadném domě u Sázavy

Herec Jaromír Hanzlík patřil k největším hvězdám českého filmu a velkým idolům žen. Svůj současný život se...

Jan Hrušínský přišel kvůli sporu s bratrem o chalupu. Pak objevil statek z roku 1346, kde má bazén i vinárnu v chlévě
Jan Hrušínský přišel kvůli sporu s bratrem o chalupu. Pak objevil statek z roku 1346, kde má bazén i vinárnu v chlévě

Ztráta milované rodinné chalupy donutila Jana Hrušínského jednat. Obrovskou investicí proměnil starý...

Soňa Norisová z Modravy slaví 53. Přiznala, že umí odpouštět nevěru, s partnerem žije přes 20 let
Soňa Norisová z Modravy slaví 53. Přiznala, že umí odpouštět nevěru, s partnerem žije přes 20 let

Herečka Soňa Norisová zítra slaví třiapadesáté narozeniny. Představitelka Jany Vinické prožívá s partnerem...

Vojtěch Machuta slaví 30 let. Adam z Ulice dnes nosí výrazný plnovous a místo herectví koordinuje výcvik pilotů
Vojtěch Machuta slaví 30 let. Adam z Ulice dnes nosí výrazný plnovous a místo herectví koordinuje výcvik pilotů

Vojtěch Machuta slaví třicáté narozeniny a prošel výraznou proměnou. Někdejší seriálový herec vyměnil...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.