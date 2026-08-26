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Bez mlhy nad ledem. Rekonstrukce zimního stadionu ve Vimperku se blíží ke konci

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Modernizace zimního stadionu ve Vimperku by měla být hotová již za dva měsíce. Rekonstrukce má vyřešit nedostatečnou izolaci, kondenzaci vody pod střechou a tvorbu mlhy nad ledovou plochou. Podívejte se, jak stadion aktuálně vypadá.
Bez mlhy nad ledem. Rekonstrukce zimního stadionu ve Vimperku se blíží ke konci

Bez mlhy nad ledem. Rekonstrukce zimního stadionu ve Vimperku se blíží ke konci

Zdroj: město Vimperk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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