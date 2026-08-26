Po několika měsících komunikace s falešnými investičními poradci přišel muž téměř o tři miliony korun. Když po něm podvodníci chtěli dalších 800 tisíc, obrátil se na policii. Poslední předávka už proběhla za účasti kriminalistů a zásahové jednotky – místo peněz čekala na kurýra pouta.
Policejní past sklapla. Kurýr si přijel vyzvednout 800 tisíc, skončil v poutech
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