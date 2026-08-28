Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

„Baví mě s ním pracovat." Mourinho vystavil stopku přestupu ofenzivní hvězdy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dvacetiletý Endrick měl podle španělských i britských médií zamířit pryč z Madridu, aby si zahrál jako hrotový útočník a v Lize mistrů. José Mourinho ovšem na tiskové konferenci možnost odchodu odmítl a zároveň prohlásil, že kádr Realu je uzavřený.
„Baví mě s ním pracovat." Mourinho vystavil stopku přestupu ofenzivní hvězdy

„Baví mě s ním pracovat." Mourinho vystavil stopku přestupu ofenzivní hvězdy

Zdroj: Real Madrid CF
Reklama
Další články z SportWin
Ferrari vsadilo motorový žolík na nejrychlejší okruh sezony. Otázka je, jestli to stačí
Ferrari vsadilo motorový žolík na nejrychlejší okruh sezony. Otázka je, jestli to stačí
Postup by Jablonci přinesl 3,17 milionu eur. Ve hře je i rekord, který se klubu za 80 let nepodařilo naplnit
Postup by Jablonci přinesl 3,17 milionu eur. Ve hře je i rekord, který se klubu za 80 let nepodařilo naplnit

Nikdy v historii nevyřadil Jablonec v evropských předkolech tři soupeře za sebou. Ve čtvrtek k tomu má na...

Sedm wattů na kilogram. Pogačar vyhrál čtvrtou etapu Vuelty způsobem, který se soupeřům počítat nechtělo
Sedm wattů na kilogram. Pogačar vyhrál čtvrtou etapu Vuelty způsobem, který se soupeřům počítat nechtělo

Nebyl to plánovaný útok. Tadej Pogačar si na horské etapě v Andoře uvědomil, že ho soupeři chtějí izolovat,...

Estetika, nebo hmota? Yates odpověděl a fanoušky Arnolda tím nepotěší
Estetika, nebo hmota? Yates odpověděl a fanoušky Arnolda tím nepotěší

Sedm fiktivních duelů, sedm verdiktů a jedna společná linka. Dorian Yates postavil proti sobě šampiony od...

Hamilton se za svou kritiku Ferrari veřejně omluvil. Šéf týmu pak vysvětlil, proč strategii zatajil
Hamilton se za svou kritiku Ferrari veřejně omluvil. Šéf týmu pak vysvětlil, proč strategii zatajil

Lewis Hamilton v Zandvoortu neskrýval vztek, do vysílačky posílal jízlivé vzkazy a po závodě pokračoval...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.