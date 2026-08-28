„Baví mě s ním pracovat." Mourinho vystavil stopku přestupu ofenzivní hvězdyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
„Baví mě s ním pracovat." Mourinho vystavil stopku přestupu ofenzivní hvězdy
Nikdy v historii nevyřadil Jablonec v evropských předkolech tři soupeře za sebou. Ve čtvrtek k tomu má na...
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