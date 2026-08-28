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Ferrari nasadí při Velké ceně Itálie vylepšený motor

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Ferrari pro Velkou cenu Itálie vylepší svou pohonnou jednotku. Spolu s ní přiveze také další aerodynamické úpravy a díly specifické pro okruh v Monze, kde chce před domácími fanoušky bojovat o vítězství.
Ferrari nasadí při Velké ceně Itálie vylepšený motor

Ferrari nasadí při Velké ceně Itálie vylepšený motor

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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