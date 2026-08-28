Ferrari nasadí při Velké ceně Itálie vylepšený motor

Ferrari při Velké ceně Itálie formule 1 využije možnost modernizace motoru povolenou v rámci systému ADUO. Pro domácí závod zároveň připravuje aerodynamické novinky a komponenty uzpůsobené charakteristice okruhu v Monze.
Po kontrolách spolehlivosti a potvrzení, že Ferrari za referenční hodnotou v rámci systému Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO), který umožňuje výrobcům s větší výkonnostní ztrátou dodatečně vyvíjet pohonné jednotky, zaostává o více než čtyři procenta, získala italská stáj možnost během této sezóny provést dvě modernizace. Tým se proto rozhodl svou pohonnou jednotku vylepšit okamžitě.
Inženýři Ferrari pod vedením Enrica Gualtieriho dali zelenou nasazení nové specifikace pohonné jednotky, která dostane přepracovanou spalovací komoru a turbodmychadlo. Očekávaný nárůst výkonu o 15 koní by měl snížit ztrátu na motor Mercedesu přibližně na polovinu. Právě pohonná jednotka německého výrobce je v současnosti považována za nejlepší celkový balíček. Další zlepšení výkonu má přinést také nové palivo vyvinuté společností Shell.
Motor 067/7, jehož úprava byla povolena v rámci ADUO, při opakovaných testech na zkušební stolici dosáhl požadované úrovně spolehlivosti. Ferrari proto v Monze míří na výrazný výsledek před očekávajícím domácím publikem. Inženýři se zaměřili především na maximální výkon a odlišné dávkování točivého momentu, které by mělo umožnit efektivnější rozložení elektrické energie.
Ferrari zároveň nasadí novou a aerodynamicky účinnější verzi zadního křídla Macarena, která při předchozích závodech použita nebyla. Součástí balíčku bude také řešení foukaného výfuku, které může být dále upraveno, pokud bude v Monze potřeba ještě více snížit aerodynamický odpor.
Scuderia, která pro tento víkend připravila rovněž speciální zbarvení připomínající úspěchy Michaela Schumachera ve Ferrari, považuje Velkou cenu Itálie za příležitost znovu nastartovat boj o titul poté, co v posledních dvou závodech nedokázala vystoupat na stupně vítězů.
Ferrari navíc může těžit ze situace u Mercedesu. Německý tým již potvrdil, že Andrea Kimi Antonelli odstartuje ze zadní části startovního roštu kvůli kompletní výměně pohonné jednotky. Ital se k penalizaci dostal poté, co jej problémy se spolehlivostí v průběhu sezóny donutily vyčerpat povolený počet komponentů.
Jeho týmový kolega George Russell by penalizaci dostat neměl. Mercedes však údajně zvažuje případné změny na jeho voze pro závod v Baku, jehož charakteristika je v některých ohledech podobná Monze. Tým se tak bude snažit alespoň s jedním jezdcem bojovat v čele a zkomplikovat Ferrari jeho útok.
Monza v posledních letech není pro Ferrari zrovna místem pravidelných úspěchů. Z posledních 19 Velkých cen Itálie zde Scuderia vyhrála pouze třikrát. Tým si však uvědomuje, že právě nyní potřebuje odpovědět na výsledky soupeřů. V posledních dvou závodech totiž získal McLaren více bodů a Ferrari v poháru konstruktérů formule 1 ztrácí na vedoucí Mercedes už 87 bodů.