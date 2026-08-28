O porážce Motoru rozhodl závěr první periody

Zápas na ledové ploše v Sursee odstartoval aktivněji švýcarský celek. Na první vážnější situaci se však čekalo až do poloviny 7. minuty, kdy zahrozil právě aktivnější Zug. Hofmann posunul kotouč na Grediga, který ranou z mezikruží nastřelil Strmeňovu připravenou vyrážečku. Motor na tuto šanci odpověděl v polovině třetiny. Vráblík přebral kotouč na modré čáře, sjel si do lepší střelecké pozice a svou dělovkou prověřil Genoniho, který vyrazil kotouč do bezpečných míst. O necelé dvě minuty později pak jihočeskou obranu vystrašila šance čtvrté formace Zugu. Strmeň vyrazil pokus Petrovice pouze před sebe, kde osamocený Wey minul odkrytou část branky. První gólové situace se tak přítomní fanoušci dočkali až v polovině 19. minuty při jihočeské přesilovce. Po šanci Lantošiho, který pálil na Genoniho vyrážečku, se hra přesunula na druhou stranu kluziště. Zug získal vhazování v útočném pásmu, po kterém pohotově střílel Rico Gredig, jehož pokus zapadl až za Strmeňova záda – 1:0. Švýcarský celek navíc svůj náskok ještě navýšil, když se v čase 19:50 prosadil Jan Kovář. Český útočník ve službách Zugu stál v předbrankovém prostoru, kde v pádu usměrnil přihrávku Wingerliho až do sítě – 2:0.
Zatímco úvod první třetiny patřil Zugu, do té druhé vstoupil lépe Motor. Jan Ordoš se ve 22. minutě prosmýkl po levé straně a prodral se až před Genoniho, který zlikvidoval dvojité zakončení jihočeského útočníka. Na dlouhou dobu to ale byla jediná vážnější příležitost, která v utkání přišla. Šanci změnit to měl Zug ve 31. minutě, kdy na trestnou lavici usedl Kundrátek. Švýcarský celek ale první nabídnutou příležitost nevyužil. Naopak druhé vyloučení, které přišlo po špatném střídání Motoru, už přineslo několik nebezpečných momentů. Po pěkné kombinaci číhal u levé tyčky Wingerli, který střílenou přihrávku usměrnil pouze do Strmeňova betonu. O pár vteřin později pak v poslední chvíli zablokoval Kovářovu střelu Vráblík. Po dalším ubráněném oslabení se početní výhody dočkali i Jihočeši. Ta však neměla dlouhého trvání, protože po pětatřiceti vteřinách vyrovnal počet hráčů na ledě faulem Bell. Poslední příležitost druhé třetiny přišla po uplynutí obou trestů. Tlak Zugu zakončil pokus Kubalíka, kterého našel přesnou přihrávkou Bengtsson. Kubalíkova střela z pravé strany skončila po teči v ochranné síti.
Úvod třetí třetiny sice odstartoval pokračující přesilovkou Zugu, ani druhé vyloučení Kundrátka však švýcarský celek nezužitkoval. Na tahu byl tak Motor, který se velké šance dočkal na počátku 44. minuty. Olesen se probojoval do samostatného úniku, který i přes snahu jednoho z obránců dokázal zakončit. Střelecký pokus dánského útočníka ale Genoni ke smůle Jihočechů kryl. Hra pokračovala a o pár vteřin později zahrozil Zug. Strmeňovi tentokrát pomohla branková konstrukce. Divokou pasáž v úvodu třetiny nakonec uzavřel ve 46. minutě Krastenbergs, jenž využil Bulířovu přihrávku a střeleckým pokusem z pravé strany prověřil Genoniho reflexy. Po této šanci se dlouho čekalo na větší příležitost. Jihočechům se navíc krátil čas na zdramatizování utkání a na konci 57. minuty odvolal trenérský štáb Strmeňa z branky. Při hře v šesti pálil nebezpečně od modré čáry Kundrátek, jehož dělovka se zastavila až o zadní mantinel. O pár vteřin později pak na opačné straně kluziště stvrdil Sven Senteler vítězství Zugu brankou do odkryté klece – 3:0. Jihočeši tak na úvod Lehner Cupu podlehli švýcarskému soupeři ze Zugu.
EV Zug - Banes Motor České Budějovice 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
EV Zug: Genoni (Croce) – Sklenička, Diaz, Stadler, Bengtsson, Geisser, Schneller, Guerra, Balestra – Hofmann, Rohrer, Gredig – Kubalík, Kovář, Wingerli – Lindemann, Senteler, Leuenberger – Petrovic, Egli, Wey – Antenen.
Banes Motor České Budějovice: Strmeň (Klouček) – Vála, Kundrátek (A), Kachyňa, Nedorost, Vráblík, Štencel (A), Nordsäter – Lantoši, Bulíř (C), Krastenbergs – Olesen, Hoch, Ordoš – Ahl, Bell, Pour – Zachar, Toman, Beránek.
Branky a nahrávky: 19. Gredig (Rohrer), 20. Kovář (Wingerli), 58. Senteler (Hofmann). Rozhodčí: Schlegel, Ströbel – Muggli, Lemelin. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Průběh zápasu: 3:0.