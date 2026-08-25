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Agresor napadl svou příbuznou. Dojděte si pro mě, dohadoval se skrytý u koní

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Agresor slovně i fyzicky napadal svou příbuznou. Před policejní hlídkou se pak snažil zmizet, jeho úkryt ale dlouho nevydržel. Muž se nakonec schovával ve stáji a odmítal ji opustit.
Agresor napadl svou příbuznou. Dojděte si pro mě, dohadoval se skrytý u koní

Agresor napadl svou příbuznou. Dojděte si pro mě, dohadoval se skrytý u koní

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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