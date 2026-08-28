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Voda na Orlíku dál představuje zdravotní riziko. Zhoršená je i voda na Lipně

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Kvalita vody v některých jihočeských koupacích lokalitách stále nezlepšila. Na Orlíku u Podolska se situace naopak zhoršila na čtvrtý stupeň z pěti. Hygienici koupání v místě nedoporučují, znečištění je podle nich natolik rozsáhlé, že rekreační využití lokality je prakticky vyloučené. Zhoršená voda zůstává také na Lipně.
Voda na Orlíku dál představuje zdravotní riziko. Zhoršená je i voda na Lipně

Voda na Orlíku dál představuje zdravotní riziko. Zhoršená je i voda na Lipně

Zdroj: KHS Jihočeského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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