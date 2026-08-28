Další bolestná zpráva pro Andreu Kašpárkovou: Dceři diagnostikovali nevyléčitelnou nemoc

Ještě na jaře nic nenasvědčovalo tomu, jak závažný problém bude rodina během několika dní řešit. Natálie začala mít potíže s pravou stranou těla a její stav byl natolik znepokojivý, že skončila v nemocnici. Prvotně panovaly obavy, zda nemohlo jít o mozkovou příhodu. Následná vyšetření včetně magnetické rezonance ale ukázala jiný problém a lékaři mladé ženě diagnostikovali roztroušenou sklerózu. V prvních týdnech po stanovení diagnózy podstupovala intenzivní léčbu a musela pravidelně docházet také na infuzní terapii.
Pro Andreu Kašpárkovou to byla další velmi těžká zpráva. Sama přitom dobře ví, co znamená ze dne na den řešit vážné neurologické problémy. V minulosti prodělala mozkovou mrtvici, která na jejím zdraví zanechala následky. Otevřeně popisovala například horší motoriku ruky, problémy s citlivostí, výpadky paměti nebo chvíle, kdy se jí hůře hledají správná slova. Nyní se však její pozornost soustředí především na zdravotní stav dcery.
Natálie podle maminky stále padá
Uplynulo několik měsíců, jenže problémy Natálie podle Andrey nepolevují tak, jak by si rodina přála. Mladá žena má mít nadále výrazné obtíže s pravou rukou a pravou nohou a trápí ji také velká únava. Andrea navíc uvedla, že dcera opakovaně padá a následkem toho si způsobuje další úrazy. Právě časté pády v ní vyvolávají největší strach. Podle jejích slov se rodina obává, že pokud budou problémy s pohybem pokračovat, mohla by Natálie v budoucnu potřebovat invalidní vozík.
Andrea zároveň popsala, že kontrolní vyšetření mají ukazovat větší množství ložisek v oblasti mozku a míchy. Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému a její průběh může být u jednotlivých pacientů velmi rozdílný. Současná medicína sice neumí nemoc definitivně vyléčit, existuje ale dlouhodobá léčba, jejímž cílem je omezovat aktivitu onemocnění, zvládat jeho ataky a zpomalovat další zhoršování zdravotního stavu.
Sama se stále vyrovnává s následky mrtvice
Ani Andrea přitom podle vlastních slov není po zdravotní stránce zcela v pořádku. Mozková příhoda jí poškodila část mozkové tkáně a některé následky přetrvávají dodnes. Kromě horší motoriky a citlivosti ruky mluví také o zpomaleném myšlení a výpadcích paměti. K tomu se přidávají starší problémy po operaci páteře, kterou prodělala už v roce 2017.
Poslední období pro ni bylo náročné i v osobním životě. Vedle zdravotních komplikací se musela vyrovnat se ztrátou tatínka a skončilo také její manželství se známým šéfkuchařem Radkem Kašpárkem. Přesto se snaží na sociálních sítích nepůsobit pouze jako člověk, kterému se dějí špatné věci. Opakovaně zdůrazňuje, že se snaží zůstávat silná především kvůli své rodině a zároveň povzbuzovat i další lidi, kteří procházejí složitým obdobím.
Právě vztah s dcerou se pro ni v posledních měsících stal jednou z největších opor. Už krátce po stanovení Natáliiny diagnózy dala najevo, že obě chtějí současnou situaci zvládnout společně. Jak se bude zdravotní stav devatenáctileté dívky dál vyvíjet, nyní nelze předjímat. U roztroušené sklerózy je totiž průběh velmi individuální a závisí mimo jiné na aktivitě onemocnění i reakci pacienta na nastavenou léčbu.
extra.cz, expres.cz, nzip.cz