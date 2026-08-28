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Další bolestná zpráva pro Andreu Kašpárkovou: Dceři diagnostikovali nevyléčitelnou nemoc

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Andrea Kašpárková v posledních měsících řeší jednu náročnou životní situaci za druhou. Po vlastní mozkové příhodě, úmrtí tatínka a rozpadu manželství se nyní nejvíce obává o svou devatenáctiletou dceru Natálii. Té lékaři diagnostikovali roztroušenou sklerózu a podle její maminky se stále potýká s výraznými zdravotními komplikacemi.
Andrea Kašpárková čelí další těžké životní zkoušce: Její dcera má nevyléčitelnou nemoc.

Andrea Kašpárková čelí další těžké životní zkoušce: Její dcera má nevyléčitelnou nemoc.

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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