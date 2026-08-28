Nálepka „Dítě v autě“ může být pro únosce pozvánkou. Stačí jeden detail a zná jméno vašeho dítěte

V dnešní době má asi každá rodina automobil, který používá jako běžný způsob přepravy. Není ale výjimkou, že každý řídí své auto, a je jich tedy v rodině i více. Není se čemu divit,
dnes se dá zaparkovat prakticky všude, dojedete přesně tam, kam potřebujete, a to v rekordním čase. Pořízení auta a jeho servisování sice není levnou záležitostí, ale ten komfort za to mnohým stojí. Ozvláštnění vozidla pobaví
Dekorování auta je velmi populární. Ať už vsadíte na SPZ na přání, za které dle webu
GOV zaplatíte pro osobní automobil dohromady 10 000 Kč, nebo jako žena ozvláštníte přední světla efektními řasami či roztomilými beruškami, vždy bude jedinečné. Moderní jsou také nápisy na boční straně, případně na zadní straně automobilu, které bývají často velmi vtipné a mají za úkol pobavit toho jedoucího za vámi. Zdroj fotografie: Piqsels Každé auto, i to staré, může být originální.
„Dodnes vzpomínám, jak jsem jel za autem, které mělo vzadu nápis „Dokud nás STK nerozdělí“, přišlo mi to vtipné,“ napsal pan Jan L. z Čeladné. Poté, co se narodí dítě, je nalepení klasické nálepky „Dítě v autě“ na zvážení. Má svá velká pozitiva – varuje ty za vámi, že mají být na pozoru a dodržovat vzdálenost tak, aby nedošlo ke kolizi. Jen málokoho ale napadne, že tato často používaná samolepka může být nesmírně ohrožující. Rodiče, pozor!
Je-li u nálepky přidáno také jméno vaší ratolesti, můžete si sami zavařit. V čem nebezpečí spočívá? Únosy dětí jsou bohužel poměrně časté. Každý rok se jen v České republice ztratí podle webu
Lidovky asi 1400 dětí. Naštěstí se drtivá většina z nich najde poměrně krátce po nahlášení zmizení na příslušné orgány. Pokud si ale zrovna váš vůz pomyslný únosce vytipuje, zná jméno vašeho dítěte. Může poté nastat situace, že jej v nestřežené chvíli, například na hřišti, osloví jménem a tím vzbudí v dítěti důvěru, aby s ním odešlo. Zdroj fotografie: Eric Merrill / Creative Commons / CC BY Nálepka se jménem dítěte může být nebezpečná.
Děti nestačí poučovat, že s cizími lidmi se nemluví, je nutné vysvětlit jim, jaká rizika to přináší. S dítětem si můžete domluvit záchranné slovo či frázi. Pokud například nestihnete dítě vyzvednout ze školky či školy a pošlete někoho místo sebe,
dítě by po něm mělo chtít tajné slovo, které znají jen ti uvědomělí. Takto například zachránila sebe i svou kamarádku dívka, u kterých zastavilo bílé SUV, jak DámskýDeník popisoval dříve.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Hana Tvrdá