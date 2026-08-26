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Na Třebíčsku se srazilo auto s traktorem. Jeden z řidičů musel do nemocnice

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Třebíčští policisté šetří dopravní nehodu, ke které došlo v pondělí 24. srpna po páté hodině na silnici I/23 v katastru obce Stařeč. Jak informovala policejní mluvčí Dominika Mrkosová, při nehodě se střetlo osobní auto s traktorem.
Na Třebíčsku se srazilo auto s traktorem. Jeden z řidičů musel do nemocnice

Na Třebíčsku se srazilo auto s traktorem. Jeden z řidičů musel do nemocnice

Zdroj: Policie ČR (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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