Série vandalismu zpožďuje vlaky z Liberce do Žitavy. Kraj žádá zásah policie

Od května letošního roku došlo v okolí Porajówa k několika případům úmyslného poškození železniční infrastruktury. Výpadky zabezpečovacího zařízení vyžadují náhradní postupy při řízení provozu, které jsou pomalejší a způsobují zpoždění vlaků. „ Na převážně jednokolejné trati se navíc zpoždění jednoho spoje může postupně přenášet na další. Výjimečně je proto nutné některý spoj vynechat, aby se podařilo provoz opět stabilizovat,“ uvádí koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, společnost KORID LK.
Podle dopravce bylo během několika měsíců zaznamenáno přibližně šest útoků na trať. V některých případech se po opravě zařízení poškození během několika dní opakovalo. Dopravce sám nemá možnost takovým útokům zabránit, a proto ve spolupráci s Libereckým krajem inicioval řadu jednání. Důležitá je především koordinace mezi správci infrastruktury a bezpečnostními složkami v Česku, Polsku a Německu.
„Snažím se situaci řešit i přes své kontakty. Když se dozvím, že je zařízení znovu poškozené, volám, kam můžu, aby se závadu podařilo co nejrychleji odstranit. Jízdní řád na trase Liberec – Varnsdorf je nastavený poměrně těsně a počítá se zvýšením rychlosti na trati. Každé takové omezení proto znamená další zpoždění,“ komentoval výpadky hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
„Pro cestující je nejdůležitější, aby se na vlak mohli spolehnout. Současná situace přináší zpoždění, která komplikují každodenní cestování. Liberecký kraj proto vyzval k aktivitě a přeshraniční spolupráci policejní i pohraniční složky a požádal správce tratí o urychlení postupů při odstraňování škod,“ uvedl Daniel David (Starostové pro Liberecký kraj), náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy.
Cílem je stabilizovat provoz ještě před začátkem školního roku, kdy se očekává zvýšený počet cestujících. „Pro případ dalších potíží jedná Liberecký kraj s dopravcem také o nouzových provozních opatřeních včetně možnosti zavedení náhradní autobusové dopravy namísto zpožděných vlaků,“ podotýká mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková.
Druhá nejvytíženější trať v kraji
Žitavská dráha je po frýdlantské druhou nejvytíženější tratí Libereckého kraje. Přeshraniční železniční spojení z Liberce využívá denně přibližně 2 500 cestujících, zejména při cestách do škol a zaměstnání. V uplynulém roce prošla trať rozsáhlou rekonstrukcí. Vlaky nyní každou hodinu navazují na další spoje nejen v Liberci, ale také v Žitavě. Liberec tak získal pravidelné rychlé spojení s Varnsdorfem, Drážďany, Berlínem i polskou Vratislaví.
Jízdní řád využívá zvýšené traťové rychlosti a návaznosti jednotlivých spojů, proto mohou neplánované časové ztráty ovlivnit i další části provozu. Na trati stále probíhá zkušební provoz, během kterého se hledají další opatření ke zvýšení jeho přesnosti.