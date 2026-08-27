Babička do guláše nikdy nedávala jíšku ani chleba. Používala tuto 1 věc z komory, díky které byla omáčka hustá a sametová

Řídká gulášová omáčka, která na talíři utíká od knedlíku, dokáže zkazit i jinak vydařené maso. Naše babičky si s tím poradily bez jíšky i bez rozmočeného chleba. Sáhly po jedné obyčejné surovině, kterou měly celou zimu naskladněnou v komoře, a omáčka po ní zhoustla do sametova.
Tajemství se skrývalo v pytli brambor
Tou surovinou byl obyčejný syrový brambor. V dobách, kdy se brambory přes zimu skladovaly v chladné komoře nebo ve sklepě, ho měla hospodyně vždycky po ruce. Místo aby míchala jíšku z mouky a tuku, prostě jeden brambor nastrouhala rovnou do bublajícího hrnce.
Celý trik má na svědomí škrob, kterého je brambor plný. Jakmile se v horké omáčce uvolní, naváže na sebe vodu a tekutinu sytě spojí. Vznikne hustá, lesklá a hladká konzistence, kterou lidé popisují jako sametovou.
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Za vším stojí jednoduchá chemie. Bramborový škrob tvoří drobné granule, které jsou za studena tvrdé a s vodou se nemísí. Zahřátá omáčka kolem sedmdesáti stupňů s nimi ale zatočí. Granule do sebe natáhnou vodu, zvětší objem a spojí se do hladkého gelu, který dodá omáčce tělo a zbaví ji vodnatosti.
Právě v tomhle je celý brambor lepší než kupovaný bramborový nebo kukuřičný škrob v prášku. Čistý škrob guláš sice zahustí rychle, jenže po vychladnutí zase povolí a omáčka druhý den zřídne. Nastrouhaná hlíza drží hustotu spolehlivěji, takže ohřátý guláš zůstane pěkně sytý i napodruhé.
Jak na to, aby se brambor v guláši úplně rozpustil
Aby po bramboru nezůstaly v omáčce kousky, hodně záleží na postupu:
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Chuť masa a koření přitom nijak nepřebije, nanejvýš přidá jemnou bramborovou notu, která guláši spíš prospěje.
Nastrouhaná hlíza se v horké omáčce rozpustí nejlépe, když se do hrnce dostane zhruba dvacet minut před koncem vaření. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jíšce se babičky vyhýbaly schválně
Zahušťování moukou má nevýhodu, kterou poznáte hned při prvním soustu. Guláš už sám o sobě obsahuje dost tuku z masa i z osmažené cibule a klasická jíška z mouky a dalšího tuku ho udělá ještě těžším. K tomu přidá moučnou pachuť a pocit, že jídlo dlouho leží v žaludku.
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Brambor tohle obchází elegantně. Zahoustne přirozeně a nechá naplno vyznít to podstatné, tedy barvu papriky, vůni kmínu i sladkost podušené cibule. Výsledek je pak lehčí. Kdo guláš jednou uvaří tímhle způsobem, k jíšce se často už nevrátí.
Ještě jeden zapomenutý trik z časů našich babiček
Brambor nebyl jedinou pomocí, kterou hospodyně znaly. Pořádnou hustotu dodá omáčce i velká dávka cibule. Staré pravidlo říká, že cibule má být objemově zhruba tolik co masa. Když se pomalu orestuje dozlatova a při dlouhém dušení se rozpadne, omáčku sama zahustí a přidá jí sladší hloubku.
A pak je tu čas. Nechte hrnec přes noc odpočinout a ohřejte ho až nazítří. Koření se do té doby rozleží, maso se plně propije omáčkou a ta ještě o kousek zhoustne. Právě proto má smysl navařit rovnou dvojnásobek. Spojení pomalu rozvařené cibule, jednoho nastrouhaného bramboru a jednoho dne odležení udělá z obyčejného guláše sváteční jídlo, u kterého nikdo nepozná, že v něm chybí jak jíška, tak chleba.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-zahustit-gulas-30001209.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/16477-jak-zahustit-gulas-metody, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-zahustovat-bez-mouky, https://www.receptyprimanapadu.cz/vareni/gulas-nezahustujte-moukou-existuje-5-lepsich-a-zdravejsich-zpusobu/, https://www.magazinonline.cz/jak-zahustit-gulas/, https://www.nespechej.cz/clanky/ani-jiska-ani-mouka-poctivy-gulas-dokonale-zahusti-1-surovina-kterou-nase-babicky-pouzivaly-odjakziva-20260728-9546.html