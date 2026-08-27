Podivná kulička na šípkovém keři obsahuje víc antioxidantů než plody. Bylinářky z ní dělají tinkturu na imunitu za pár minut

Koncem srpna se na větvích růže šípkové objevují mechově zelené kuličky pokryté jemnými vlákny, které vypadají jako miniaturní ježci. Většina kolemjdoucích je přehlédne nebo je považuje za chorobu keře. Ve skutečnosti jde o hálky, rostlinné útvary, které vznikají díky drobné vosičce zvané žlabatka růžová. A právě tyto nenápadné kuličky obsahují podle nedávné studie zhruba 2,4× více fenolických látek než zralé šípkové plody na téže větvi.
Jak žlabatka přeprogramuje šípkový keř
Dospělá žlabatka růžová (
Diplolepis rosae) klade vajíčka do pupenů nebo mladých listů šípku. Larvy po vylíhnutí uvolňují chemické signály, které doslova přepíšou stavební plán rostlinných buněk. Místo listu či květu vyroste kolem larev ochranná, výživná struktura plná komůrek, tedy hálka. Podle Royal Horticultural Society dosahuje plného vývoje v srpnu, kdy bývá žlutozelená a pevná. Na podzim mechovitý obal postupně hnědne, vysychá a rozpadá se.
Proč je to důležité pro každého, kdo sbírá šípky? Protože právě obranná přestavba pletiv vysvětluje neobvyklou chemickou výbavu hálky. Metaanalýza publikovaná ve
Frontiers in Plant Science potvrzuje, že napadení hmyzem obecně zvyšuje tvorbu fenolických sloučenin v rostlinách. Hálka tak funguje jako chemická pevnost a její „zdi“ jsou prošpikované antioxidanty. Tvrdá čísla: Co říká srovnávací studie z roku 2025
Nejpřesvědčivější argument pro sběr hálek přinesla
studie publikovaná v European Food Research and Technology. Výzkumníci analyzovali hálky a zralé plody růže šípkové ze stejných keřů a porovnali klíčové parametry:
Parametr Hálky Plody Poměr Celkové fenoly (mg GAE/g) 338,34 141,17 2,4× Flavonoidy (mg QE/g) 7,62 6,04 1,26×
Hálky tedy obsahovaly téměř dva a půl krát více celkových fenolů a přibližně o čtvrtinu více flavonoidů. Fenolické látky patří mezi nejzkoumanější skupiny přírodních antioxidantů, zachytávají volné radikály a v laboratorních podmínkách vykazují protizánětlivou i antimikrobiální aktivitu.
Tinktura krok za krokem, a kde končí tradice
Aktivní příprava zabere pár minut. Dlouhý je až klidový čas macerace.
Sběr: Hálky sbírejte koncem srpna a v první polovině září, dokud jsou zelené až žlutozelené. Vyhýbejte se keřům u frekventovaných silnic. Zpracování: Hálky nakrájejte nebo podťte. Bylinářská praxe doporučuje vybrat larvy z vnitřních komůrek. Macerace: Naplňte sklenici zhruba do dvou třetin a zalijte potravinářským alkoholem známé síly. Český rozhlas uvádí poměr 1 díl drti na 5 dílů 60% lihu; komerční český produkt pracuje s 45% ethanolem. Nechte macerovat přibližně měsíc, občas protřepejte. Přecezení: Hotovou tinkturu slijte do tmavé lahvičky.
Co se týká dávkování, doporučuje se první tři dny až 9× denně 10 kapek, poté 25–30 kapek třikrát denně.
Kde v Česku hálky hledat
Databáze
Pladias ukazuje, že růže šípková roste v Česku od nížin po horské polohy, a žlabatka růžová je v českém faunistickém mapování bezobratlých evidována jako druh s vlastní mapou výskytu. Na jihu Moravy a v Polabí bývají hálky nápadnější a častěji zmiňované, keře s hálkami ale potkáte i ve středních Čechách, na Vysočině nebo v Podkrušnohoří. Stačí se na konci srpna pozorně dívat na šípkové keře podél mezí, na okrajích lesů a u polních cest.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková