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Kdo zalévá borůvky kohoutkovovou vodou, ničí je. Zkušení zahrádkáři používají jednu zálivku z kuchyňského odpadu za pár korun

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Kanadská borůvka potřebuje pH substrátu mezi 4,5 a 5,5, a běžná kohoutková voda v Česku ji od tohoto optima soustavně odtahuje.
Kdo zalévá borůvky kohoutkovovou vodou, ničí je. Zkušení zahrádkáři používají jednu zálivku z kuchyňského odpadu za pár korun

Kdo zalévá borůvky kohoutkovovou vodou, ničí je. Zkušení zahrádkáři používají jednu zálivku z kuchyňského odpadu za pár korun

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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