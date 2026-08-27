Kdo zalévá borůvky kohoutkovovou vodou, ničí je. Zkušení zahrádkáři používají jednu zálivku z kuchyňského odpadu za pár korun

Žluté listy se zelenými žilkami, zakrnělé výhony a mizerná úroda. Takhle vypadá keř, kterému uniklo pH kořenové zóny nad hranici 5,5. Železo v půdě přitom většinou nechybí, jenže při vyšším pH se pro mělký kořenový systém borůvky stává prakticky nedostupným. Vzniká takzvaná chloróza, klasický signál toho, že prostředí kolem kořenů přestalo fungovat. A právě voda z kohoutku, kterou většina zahrádkářů zalévá automaticky, dokáže tenhle problém tiše prohlubovat celé měsíce, aniž si toho pěstitel všimne.
Proč česká kohoutková voda posouvá pH borůvkám nebezpečným směrem
Legislativní rozmezí pro pitnou vodu v Česku sahá od pH 6,5 do 9,5. V praxi se hodnoty liší obec od obce, ale téměř vždy leží vysoko nad tím, co borůvka vyžaduje. Vodárna ve
Starém Plzenci uvádí průměr 7,1, ostravský rozvod dosahuje 7,88 a starší pražské rozbory pracují s rozpětím 7,4 až 8,0 podle zdroje. Každá zálivka takovou vodou mírně neutralizuje kyselý substrát, a v nádobě na balkoně, kde je objem zeminy malý, se posun projeví mnohem rychleji než v záhonu.
Tvrdost hraje roli také. Mineralizovanější voda s vyšším obsahem vápníku a hořčíku tlačí pH substrátu vzhůru razantněji. Ostrava má sice relativně měkkou vodu (0,74 mmol/l), zato Plzeňsko vykazuje 1,7 mmol/l. Univerzální pravidlo pro celé Česko proto neexistuje, ale obecný trend je jasný: kohoutková voda borůvce pH nepodrží, spíš ho systematicky rozvolňuje.
Chloróza jako varovný signál špatného prostředí kolem kořenů
Když pH substrátu přesáhne zhruba 5,5 až 6, železo v půdě přechází do forem, které borůvkové kořeny nedokážou vstřebat. List začne blednout od okrajů, žilnatina si drží sytější zeleň a celkový habitus keře slábne. Podle
University of Maryland Extension se chloróza u borůvek objevuje typicky v průběhu vegetace a bez zásahu se zhoršuje sezónu od sezóny.
Častá chyba: pěstitel reaguje přihnojením běžným univerzálním hnojivem. Jenže problém spočívá v chemii substrátu, která živiny blokuje. Dokud se neupraví pH, přihnojení situaci nevyřeší, a v některých případech ji dokonce zkomplikuje.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Jak zkušení pěstitelé drží pH pod kontrolou: substrát, síra, dešťovka a mulč
Rozdíl mezi prosperující a živořící borůvkou dělá systém, který začíná ještě před výsadbou. Zkušený zahrádkář volí kyselý substrát; v Hornbachu stojí speciální borůvková směs 40 litrů kolem 195 Kč, sedmdesátilitrové balení rašeliny AGRO vyjde na 299 Kč. Obojí poskytne startovací pH v požadovaném rozmezí 4,5 až 5,5.
Průběžnou korekci pak zajišťuje elementární síra zapravená do substrátu. Podle Maryland Extension působí v řádu dvou až tří měsíců, takže vyžaduje trpělivost a předstih. Komerční kapalný okyselovač FLORIA (169 Kč za litr v Hornbachu) se dávkuje 30 ml do tří litrů vody jednou za tři až čtyři týdny, jedna zálivka tedy vychází zhruba na pět korun.
K tomu patří:
Dešťová voda, měkčí a s nižším pH než většina české kohoutkové; pro kontejnerové borůvky ji Wisconsin Extension označuje za ideální volbu. Mulč z borové kůry nebo jehličí, pomáhá udržovat kyselou reakci v povrchové vrstvě a zároveň reguluje vlhkost. Pravidelný test pH, jednoduchý půdní pH metr nebo lakmusové papírky odhalí posun dřív, než se projeví na listech.
V nádobách na terase platí všechno výše zmíněné dvojnásob. Malý objem substrátu reaguje na každou zálivku citlivěji, zasolení postupuje rychleji a prostor pro chybu se zmenšuje. Častá lehká zálivka dešťovkou je tu účinnější než občasné vydatné promáčení tvrdou vodou.
Kdy ještě dokáže zásah borůvkový keř zachránit
Pokud kořenový systém zůstal funkční a chloróza trvá jednu či dvě sezóny, šance na obnovu vitality je vysoká. Klíčem bývá kombinace výměny nebo doplnění kyselého substrátu, přechodu na dešťovou vodu a zapravení síry. Viditelné zlepšení ovšem nepřijde za týden, pH se mění pomalu a keř potřebuje čas na regeneraci nového přírůstku. Ale kdo čeká okamžitý efekt po jedné dávce kávového lógru, bude zklamaný.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková