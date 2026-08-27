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Co radil Michal Půr Správě železnic? Státní firma dokument nezveřejní, je prý interní

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Správa železnic nezveřejní metodiku strategické a krizové komunikace, kterou pro ni vypracovala firma moderátora a mediálního podnikatele Michala Půra. Jde prý o interní dokument. Půrova firma Premoli Media na základě smlouvy na krizovou komunikaci poskytla do srpna Správě železnic služby v hodnotě zhruba 470 tisíc korun. „Obsahem plnění od společnosti Premoli media s r. o. doposud
profimedia-0753841109

profimedia-0753841109

Zdroj: Ilustrační foto: Petr Lundák / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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