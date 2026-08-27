Japonská zelenina roste tak rychle, že za tři týdny sklízíte první listy. V srpnu ji vysejete na prázdný záhon po česneku

Přitom stačí hrst semen japonských listovek a z téhož místa se do konce října sklízí čerstvá zelenina. Mizuna, mibuna, tatsoi a daikon, čtyři asijské druhy, které srpnové dosévání přímo milují, protože kratší dny a chladnější noci potlačují jejich sklon vybíhat do květu. Královská zahradnická společnost (RHS) orientální listovky výslovně doporučuje k výsevu od poloviny léta dál, právě kvůli tomuto fyziologickému zvýhodnění.
Proč je mizuna nejrychlejší srpnová volba pro prázdný záhon
Mezi asijskými listovkami drží mizuna prim v rychlosti. Podle
Johnny’s Selected Seeds zvládne baby sklizeň za pouhých 18 dní od výsevu, plná růžice pilovitých, jemně vykrajovaných listů dozraje za 40 dní. Rozdíl mezi oběma stádii je zásadní: baby listy se stříhají nůžkami asi pět centimetrů nad zemí a rostlina znovu obrůstá, takhle lze z jednoho výsevu vytěžit až pět postupných řezů. Plná růžice naproti tomu nabídne mohutnější porci, ale sklízí se najednou.
Pro srovnání: baby špenát podle
RHS potřebuje zhruba měsíc, klasická ředkvička čtyři až šest týdnů na kořen. Mizuna tedy startuje o dobré dva týdny dříve a navíc umožňuje opakovaný sběr, zatímco ředkvička dává jednorázovou úrodu.
Chuťově nabízí mizuna mírně pepřový až hořčičný tón; mladé lístky výborně fungují syrové v salátu, starší listy snesou krátké orestování na pánvi nebo minutu v páře.
Mibuna, tatsoi a daikon: tři společníci pro pestřejší podzimní sklizeň
Mizuna nemusí na záhoně zůstat sama. Každý ze zbývajících tří druhů přidává jiný rozměr:
Mibuna tvoří hustší trsy úzkých, hladkých listů s jemnější hořčičnou stopou. SEMO ji řadí do kolekce Chuť Asie a uvádí dobu do sklizně 30–40 dní. Hodí se syrová i lehce tepelně upravená a stejně jako mizuna obrůstá po seříznutí. Tatsoi roste do nízké, kompaktní růžice lžícovitých listů. Baby sklizeň přichází za 25 dní, plná velikost za 45 dní. Chuť je jemnější, šťavnatá; v kuchyni zastoupí špenát. Zásadní bonus: podle semenářské firmy Territorial Seed snese tatsoi mráz až do −9 °C, takže na českém podzimním záhoně přečká běžné první mrazíky bez ochrany. Daikon (japonská ředkev) je v této čtveřici jedinou kořenovou zeleninou. Jarní výsev u něj pravidelně selhává, protože rostlina vyběhne do květu dřív, než stihne vytvořit kůlový kořen. Fedco Seeds to formuluje nekompromisně: na jaře nesít. Univerzita v Minnesotě doporučuje výsev mezi 1. srpnem a 1. zářím. V českém hobby katalogu SEMO figuruje odrůda Japana F1 s poznámkou „pro letní setí“ za 25,90 Kč. Jedlé jsou přitom i listy. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Jak připravit záhon a správně zasít: hloubka, rozestupy, zálivka
Holá plocha po česneku vyžaduje pár kroků, než přijdou semena do země. Podle
RHS je postup následující: Odstranit zbytky předchozí plodiny a vyplet plevele. Zapravit vydatnou dávku kompostu nebo dobře rozloženého hnoje. Lehce ušlapat a uhrabat povrch do jemné, drobivé struktury. Vytáhnout mělké brázdičky; pro mizunu a mibunu hluboké asi 1 cm, řádky od sebe 23 cm. Zalít dno brázdičky, vysít tence, přikrýt zeminou. Po vzejití vyjednotit: na 10–15 cm pro baby listy, na 20–40 cm pro větší růžice.
Tatsoi se vysévá o něco hlouběji, do 2 cm, s řádky po 25 cm. Daikon potřebuje ještě volnější spon; kořen dorůstá do délky i šířky a stísněný prostor ho deformuje.
Kdo nemá záhon, zvládne mizunu, mibunu i tatsoi v nádobě. RHS doporučuje květináč široký alespoň 30 cm. Kritické je pravidelné zalévání; substrát v nádobě vysychá rychleji než záhonová půda a stres suchem žene rostliny do předčasného květu.
Kde v Česku sehnat semena a kolik stojí srpnový výsev
K 26. srpnu 2026 jsme v českých e-shopech dohledali všechny čtyři druhy:
Druh Zdroj Cena Mizuna SEMO e-shop, položka 0125 43,34 Kč Mibuna osiva-semena.cz, 40 ks 45 Kč Tatsoi osiva-semena.cz 41 Kč Daikon Japana F1 SEMO, 4 g 25,90 Kč
Za necelých 160 Kč lze tedy osít celý uvolněný záhon čtyřmi odlišnými plodinami. Mizuna a mibuna bývají v sortimentu schované pod štítkem „asijská zelenina“ nebo v kolekcích typu Chuť Asie, proto na ně naráží spíš pěstitelé, kteří cíleně hledají dosévky, než ti, kdo procházejí regál s rajčaty a paprikami.
Jedlá sklizeň versus zelené hnojení: kdy co dává smysl
RHS v srpnovém přehledu zahradních prací doporučuje i zelené hnojení (hořčici, svazenku nebo jetel), které zakryjí holou půdu a zlepší její strukturu pro příští sezonu. Obě strategie mají své místo. Zelené hnojení regeneruje půdu, buduje organickou hmotu a potlačuje plevele. Dosévka japonských listovek naproti tomu přinese na stůl čerstvou zeleninu ještě v téže sezoně, a při režimu průběžného řezu dokáže záhon zásobovat od září až do prvních tuhých mrazů. Podle nás má smysl záhon rozdělit: polovinu osít mizunou nebo tatsoi, druhou nechat zeleně hnojit. Zahrádkář tak získá jídlo i regeneraci naráz.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková