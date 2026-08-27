ANKETA: Žižkovou ulicí v Jihlavě začne jezdit i MHD. Řidiči se dočkali vylepšení

Původní termín dokončení musel Kraj Vysočina prodloužit, v ulici se podařilo položit nový asfalt až o posledním víkendu. Řidiči osobních vozů mohou po opravené silnici jezdit už od úterního večera, ve stejnou dobu se do původního režimu vrátily i všechny okolní ulice. Trolejbusy na lince G a H, stejně jako autobusy na linkách 9, 31 a 41 se vrátí podle plánu dnes ráno.
Při opravě ulice se myslelo také na úpravy, které usnadní každodenní provoz v ulici.
„Ve směru z centra vznikl nový pruh pro levé odbočení do ulice Ke Skalce. Řidiči odbočující vlevo tak mohou na volný průjezd vyčkat mimo hlavní jízdní pruh,“ popsal mluvčí města Radovan Daněk na facebookové stránce Doprava v Jihlavě změny v zatáčce u krajského úřadu.
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Plynulejšímu provozu má pomoci také prodloužení pravého odbočovacího pruhu do ulice U Cvičiště, ten začíná už u křižovatky se Sukovou. V opačném směru jsou pak pruhy rozšířené a jedna stopčára levého odbočovacího pruhu byla posunutá dozadu. Autobusy jedoucí od Domu zdraví ven z města budou mít více prostoru pro zatočení.
Ostrůvky průjezdu sanitky nebrání
Velké emoce pak budí ostrůvky, které mají za cíl zvýšit bezpečnost u přechodů. Doprava v Jihlavě argumentuje statistikou, kdy po ulici denně projede kolem 20 tisíc aut, v ranní špičce je to až dvacet aut za minutu. Přitom tudy chodí děti do školy. Proto město chtělo vybudovat ostrůvky, které umožní přejít širokou a rušnou ulici po dvou částech. Ke stávajícímu ostrůvku u čerpací stanice přibyly dva a to u ulice Bratří Čapků a u základní školy.
Jízdní pruh zůstává v nejužším místě široký minimálně 3,8 metru, dle radnice je vše v pořádku, řidiči vozů IZS však mají jiný názor.
„V koloně samozřejmě záleží také na chování řidičů – neměli by zůstávat stát na přechodu ani v nejužším místě u ostrůvku nebo jinde a při příjezdu záchranných složek musí vytvořit prostor pro jejich průjezd. Samotný ostrůvek průjezd sanitek nebo hasičů neznemožňuje,“ odpověděl správce stránky Doprava v Jihlavě na téma průjezdu sanitky nebo hasičů.
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V další etapě se nicméně mají upravit také přechody u Štefánikova náměstí, Wolkerovy a Seifertovy ulice.
„Současné provizorní ostrůvky zde nahradí trvalé řešení z betonových obrub,“ předeslal Daněk s tím, že smyslem úprav není komplikovat dopravu, ale zvýšit bezpečnost chodců.
Hejtmanství zároveň již dříve odložilo druhou část opravy mezi Štefánikovým náměstím a Hradební ulici, měla by se uskutečnit na konci září. Veřejnost na facebookové skupině Doprava v Jihlavě kritizuje, že se bude až ve školním roce opravovat úsek, kde jsou dvě školy. Začátek je plánovaný na sobotu 26. září, následující pondělí je státní svátek.