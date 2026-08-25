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Fasádu Horácké arény začínají zdobit dlouho očekávané štítky se jmény dárců

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Na fasádních panelech jihlavské Horácké arény se od pondělí 24. srpna začaly objevovat štítky se jmény dárců. Příprava, výroba a montáž štítků nabrala poměrně dlouhé zpoždění.
Fasádu Horácké arény začínají zdobit dlouho očekávané štítky se jmény dárců

Fasádu Horácké arény začínají zdobit dlouho očekávané štítky se jmény dárců

Zdroj: Jakub Koumar
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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