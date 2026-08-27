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Krádež kabelů paralyzovala železnici. Proti trestu se trojice z Přerovska odvolala

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Dennívýzva
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Případem loňské krádeže kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, která na dvě desítky hodin zásadně omezila dopravu, se bude zabývat olomoucký krajský soud. Proti rozhodnutí přerovského soudu, který vynesl nepodmíněné tresty, se odvolali všichni tři obžalovaní. Spis byl na krajský soud zaslán v úterý. Za krádež a zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení soud mužům uložil tresty od jednoho roku a tří měsíců do 3,5 roku vězení a náhradu škody.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Správa železnic
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

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