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Spolek chce získat dotaci na obnovu lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku

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Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt celkové opravy bývalého lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku, se kterým se chce ucházet o dotaci z programu Spravedlivá transformace. Postupná obnova zdevastovaných objektů s velkou památkovou hodnotou dosud postupovala pomalu.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

Zdroj: Národní památkový ústav
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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