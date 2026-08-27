Spolek chce získat dotaci na obnovu lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku

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Spolek chce získat dotaci na obnovu lázeňského areálu v Kyselce na KarlovarskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt celkové opravy bývalého lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku, se kterým se chce ucházet o dotaci z programu Spravedlivá transformace. Postupná obnova zdevastovaných objektů s velkou památkovou hodnotou dosud postupovala pomalu.
Ilustrační foto.
Zdroj: Národní památkový ústav
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