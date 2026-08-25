Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

Stalo se v roce 1921: Hašek začal na Lipnici psát Osudy dobrého vojáka Švejka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
25. srpen 1921. Den, kdy malíř Jaroslav Panuška navždy odváží spisovatele Jaroslava Haška a jeho ženu Šuru z Prahy do Lipnice nad Sázavou, aby tam Hašek mohl nerušeně pracovat na románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Literární dílo, které lidem v naší zemi netřeba dlouho představovat.
Stalo se v roce 1921: Hašek začal na Lipnici psát Osudy dobrého vojáka Švejka

Stalo se v roce 1921: Hašek začal na Lipnici psát Osudy dobrého vojáka Švejka

Zdroj: Wikimedia Commons
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Lidé v Pelhřimově pomohli Šimonkovi. Jeho rodiče si vyslechli krutou diagnózu
Lidé v Pelhřimově pomohli Šimonkovi. Jeho rodiče si vyslechli krutou diagnózu
Školku v Brodě navštívil zloděj. Ukradl peníze, mobily a vyplenil lékárničku
Školku v Brodě navštívil zloděj. Ukradl peníze, mobily a vyplenil lékárničku

Kriminalisty zaměstnala krádež, k níž došlo během uplynulé neděle v mateřské škole v Havlíčkově Brodě....

Jihlavskou Charitu od září povede Martina Hynková. Pracovala i v azylovém domě
Jihlavskou Charitu od září povede Martina Hynková. Pracovala i v azylovém domě

Martina Hynková. To je jméno nové ředitelky Oblastní charity Jihlava, která se ujme funkce od 1. září. Tato...

Fasádu Horácké arény začínají zdobit dlouho očekávané štítky se jmény dárců
Fasádu Horácké arény začínají zdobit dlouho očekávané štítky se jmény dárců

Na fasádních panelech jihlavské Horácké arény se od pondělí 24. srpna začaly objevovat štítky se jmény...

U Kostelce boural osmnáctiletý řidič Fordu. Auto se převrátilo na střechu
U Kostelce boural osmnáctiletý řidič Fordu. Auto se převrátilo na střechu

Téměř stotisícová škoda vznikla při sobotní dopravní nehodě, k níž došlo chvíli před 18. hodinou na silnici...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.