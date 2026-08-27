Do škol v Jihočeském kraji míří tisíce dětí. Přibývají nové obory i místaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do škol v Jihočeském kraji míří tisíce dětí. Přibývají nové obory i místa
Pro národní podnik Budějovický Budvar je vhodné spolupracovat s krajem, mají úzké vztahy třeba při pořádání...
Dopravní nehoda zaměstnala ve středu ráno hasiče a záchranáře na Táborsku. Senior u Stádlece na Táborsku...
Počet migrantů, kteří se z Německa vracejí do zemí původu s pomocí státu, letos výrazně roste. Za první...
Modernizace zimního stadionu ve Vimperku by měla být hotová již za dva měsíce. Rekonstrukce má vyřešit...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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