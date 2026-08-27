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Do škol v Jihočeském kraji míří tisíce dětí. Přibývají nové obory i místa

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Začátek školního roku 2026/2027 přivede do mateřských, základních a středních škol v Jihočeském kraji tisíce dětí a mladých lidí. Mateřské školy bude navštěvovat zhruba 21 tisíc dětí, základní školy 60 tisíc žáků a střední školy přibližně 32 tisíc studentů.
Do škol v Jihočeském kraji míří tisíce dětí. Přibývají nové obory i místa

Do škol v Jihočeském kraji míří tisíce dětí. Přibývají nové obory i místa

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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